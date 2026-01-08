लाडले विहान ने बदली पिता की जिंदगी, विक्की कौशल बोले- अब डर लगता है...

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कटरीना कैफ पेरेंटहुड को खूब एंजॉय कर रहे हैं. वो अपने नन्हे राजकुमार के साथ खूब वक्त बिताते हैं. हाल ही में कपल ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है. अब विक्की ने अपने पिता बनने के अनुभव को शेयर किया है. विक्की ने बताया कि ये एक आशीर्वाद है और जादुई एहसास जैसा है. अब वो फोन से चिपके रहते हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं ये खो ना जाए.

पिता बनने पर बोले विक्की कौशल

विक्की ने कहा कि वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता होने का मतलब क्या है. जस्ट टू फिल्मी से उन्होंने कहा- मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह सबसे जादुई एहसास है. कई बार इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है. पिता बनने की भावना बहुत खास होती है. इसमें कई तरह के एहसास होते हैं. कभी-कभी आप खुद को असमंजस में पाते हैं. कई बार लगता है कि अब आपको अपने काम से एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा.

विक्की ने आगे कहा कि कभी-कभी उन्हें लगता है कि उन्हें अपने हर कदम पर ध्यान देना चाहिए, और कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे वह हैं, वैसे ही ठीक हैं.

वो बोले- लेकिन कुल मिलाकर, अब समय बहुत कीमती लगने लगा है. जिंदगी का केंद्र बदल जाता है और हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपको घर लौटने के लिए बुलाता है. पहली बार मुझे फोन खोने का डर लगने लगा है. पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरे फोन में मेरे बच्चे की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हैं. मैं बस यही सोचता रहता हूं कि फोन कहीं खो न जाए. बच्चे के साथ बिताया गया समय बहुत अनमोल होता है. यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है.

बेटे के पेरेंट बन बदली जिंदगी

विक्की और कटरीना के बेटे का जन्म 7 नवंबर को हुआ था. 7 जनवरी को दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की. उन्होंने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन तस्वीर में वो अपने बेटे का छोटा-सा हाथ पकड़े नजर आए. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा- हमारी रोशनी की किरण- विहान कौशल. दुआएं पूरी हुईं. जिंदगी खूबसूरत है. एक पल में हमारी दुनिया बदल गई. शब्दों से परे कृतज्ञता.

कई फैंस ने नोट किया कि विहान नाम का संबंध विक्की के किरदार मेजर विहान शेरगिल से है, जो उन्होंने फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में निभाया था. ये फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी.



