scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खुशी कपूर से ब्रेकअप के बाद इस स्टार किड संग बनेगी वेदांग रैना की जोड़ी? करेंगे रोमांटिक फिल्म!

वेदांग रैना और नाओमिका सरन को मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में साथ देखा गया, जिससे उनकी नई रोमांटिक कॉमेडी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. कहा जा रहा है कि 2026 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में दोनों पहली बार साथ नजर आएंगे.

Advertisement
X
नाओमिका संग बनेगी वेदांग की जोड़ी? (Photo: Getty/Yogen shah)
नाओमिका संग बनेगी वेदांग की जोड़ी? (Photo: Getty/Yogen shah)

एक नई जोड़ी अब सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है. बॉलीवुड की नई ऑन-स्क्रीन जोड़ी वेदांग रैना और दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन जल्द ही फिल्म करने वाले हैं. हाल ही में वो मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस के बाहर नजर आईं, और तभी से सोशल मीडिया पर #VedangNaomika को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं. 

दोनों के हाथ में स्क्रिप्ट थी और माहौल देखकर लग रहा था कि कोई नया प्रोजेक्ट पक्का हो चुका है. आइए जानते हैं क्यों यह जोड़ी इन दिनों चर्चा में है.

वेदांग रैना और नाओमिका सरन साथ दिखे

सम्बंधित ख़बरें

Khushi Kapoor, Vedang Raina
कपूर खानदान की लाडली का टूटा दिल, 2 साल बाद एक्टर संग खत्म हुआ रिश्ता?
Khushi Kapoor With Vedang
Khushi Kapoor ने कैमरा देख चुराई नजरें-छिपाया चेहरा!
Sharvari Wagh, Imtiaz Ali, Diljit Dosanjh
दिलजीत संग फिर बनी इम्तियाज अली की जोड़ी, खास लव स्टोरी से छाने को तैयार
khushi kapoor
प्यार में Khushi Kapoor, गले में पहना नाम का पेंडेंट!
Saisha Shinde
Film wrap: 40 की उम्र में ट्रांसवुमन ने कराई जेंडर चेंज सर्जरी, साउथ वेड‍िंग के बाद गुरुद्वारे में की रफ्तार ने शादी

मुंबई में प्रोड्यूसर दिनेश विजन के ऑफिस से निकलते वक्त वेदांग और नाओमिका को पैपराजी ने कैमरे में कैद कर लिया. खबर है कि दोनों मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन के लिए मौजूद थे. नाओमिका जल्दी अपनी कार में बैठकर निकल गईं, जबकि वेदांग कुछ देर वहां रुके रहे. कहा जा रहा है कि फिल्म की प्री-प्रोडक्शन लगभग फाइनल स्टेज में है.

2026 में मैडॉक फिल्म्स की नई रोम-कॉम

यह जोड़ी मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली एक नई रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएगी. मैडॉक फिल्म्स इससे पहले स्त्री (2018) और लुका छुपी (2019) जैसी हिट फिल्में दे चुका है. इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग 2026 के बीच तक शुरू होने की उम्मीद है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यह एक हल्की-फुल्की, मॉडर्न लव स्टोरी होगी, जो जेन-Z ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है.

Advertisement

नाओमिका सरन का बॉलीवुड डेब्यू

यह फिल्म नाओमिका सरन की पहली बॉलीवुड फिल्म होगी. नाओमिका सिर्फ नई एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वह रिंकी खन्ना की बेटी और दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की नातिन हैं.

सोर्स कहते हैं कि “नाओमिका पिछले एक साल से एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग ले रही हैं. दिनेश विजन और उनकी टीम चाहते थे कि जब तक वह पूरी तरह तैयार न हों, तब तक उनके डेब्यू की घोषणा न की जाए.”

वेदांग रैना का लीड हीरो वाला दौर

द आर्चीज (2023) से डेब्यू करने और जिगरा (2024) में आलिया भट्ट के साथ दमदार रोल निभाने के बाद वेदांग अब लीड हीरो की भूमिका में आ चुके हैं. खबर है कि यह रोल पहले अगस्त्य नंदा को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स की दिक्कत के कारण उन्होंने फिल्म छोड़ दी. सूत्र का कहना है कि “वेदांग और नाओमिका की केमिस्ट्री काफी अच्छी है. जब टीम ने दोनों को साथ देखा, तो सब कुछ अपने आप क्लिक कर गया.''

फिलहाल वेदांग इम्तियाज अली की फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, और उसके बाद सीधे इस मैडॉक रोम-कॉम पर काम शुरू करेंगे.

खुशी कपूर और वेदांग का रिश्ता खत्म?

Advertisement

हाल ही में वेदांग रैना के ब्रेकअप की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी. अटकले हैं कि वेदांग और खुशी कपूर ने दो साल की डेटिंग के बाद अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है. क्रिसमस 2025 के दौरान दोनों अलग-अलग नजर आए और 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर भी एक-दूसरे के साथ कोई पोस्ट नहीं दिखी, जिससे ब्रेकअप की अटकलें और तेज हो गईं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement