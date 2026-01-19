'जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ी', रहमान के स्टेटमेंट पर मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन ने किया रिएक्ट, सपोर्ट में कही ये बात

बॉलीवुड में इन दिनों एक अलग बहस छिड़ी हुई है. ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के हालिया इंटरव्यू ने हर तरफ खलबली सी मचा दी है. उनके बयान से हर कोई नाराज दिख रहा है. रहमान की बातों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस का रूप ले लिया है.

रहमान के सपोर्ट में स्टैंडअप कॉमेडियन ने क्या कहा?

एआर रहमान ने बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं मिलने की वजह सांप्रदायिक भेदभाव को बताया था. साथ ही उन्होंने मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म 'छावा' को बांटने वाली फिल्म कहा. उनके इन्हीं बयानों ने लोगों की भावनाओं को आहत किया. नतीजा ये हुआ कि रहमान को संडे के दिन यानी 18 जनवरी को एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करना पड़ा. जिसमें वो कहते हैं कि उनके इरादे गलत नहीं थे. वो एक सच्चे भारतीय हैं और संगीत के माध्यम से सेवा और सम्मान करते हैं.

रहमान के स्टेटमेंट पर भी सोशल मीडिया दो गुट में बंटा हुआ नजर आया. कुछ अभी भी उनके विरोध में दिखे, तो कुछ ने उनका समर्थन किया. एक्टर परेश रावल के साथ-साथ राइटर और स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने रहमान को सपोर्ट किया. उन्होंने X पर लिखा कि कंपोजर पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया.

The greatest living composer of the last 3 decades got attacked and abused (even by people within the industry) for stating an opinion in the politest, mildest manner, that too based on his lived-experience.



And the very next day forced to issue an apology/clarification to… — वरुण 🇮🇳 (@varungrover) January 18, 2026

वरुण ग्रोवर ने एआर रहमान का गाना 'ओ पालनहारे' शेयर करते हुए लिखा, 'पिछले 30 सालों के सबसे बड़े लिविंग कंपोजर को सिर्फ एक बहुत नरम और शालीन तरीके से अपनी राय रखने के लिए हमला और गाली-गलौज झेलनी पड़ी. वो भी अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर. और अगले ही दिन उन्हें माफी मांगनी पड़ी या सफाई देनी पड़ी, ताकि वो जहरीली भीड़ शांत हो जाए. अगर और सबूत चाहिए थे कि वो जो बात कर रहे थे कि समाज में बंटवारा बढ़ रहा है वो सच है, तो ये घटना उसकी पुष्टि कर देती है.'

वरुण ग्रोवर बॉलीवुड की कई फिल्मों के गाने लिख चुके हैं. उन्होंने अनुराग कश्यप की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में बतौर राइटर काफी काम किया था. इन दिनों वो राइटिंग के साथ-साथ स्टैंडअप कॉमेडी भी करते हैं.

