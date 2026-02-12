'बॉर्डर 2' देखकर क्या था वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल का रिएक्शन? बोलीं- चुप रहा करो

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. पिक्चर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद एक्टर को अपनी स्माइल के लिए भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. उनपर ढेरों मीम बने और उनका मजाक उड़ाया गया. मगर 'बॉर्डर 2' के थिएटर्स में रिलीज होने के बाद चीजें पूरी तरह बदल गईं. वरुण को अब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से भरपूर प्रशंसा मिल रही है. कई दर्शक इसे उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉरमेंस में से एक बता रहे हैं. इस बदलाव के बीच एक्टर ने अब खुलासा किया है कि ट्रोलिंग के दौरन में सुपरस्टार सलमान खान ने उनका साथ दिया था.

सनी देओल ने दी थी सलाह

वरुण धवन, हाल ही में पूरी 'बॉर्डर 2' टीम के साथ फिल्म की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. जब उनसे ट्रोलिंग और फिर परफॉरमेंस की तारीफ के बारे में पूछा गया, तो एक्टर ने कहा कि आजकल हर कोई ट्रोल होता है, यह एक ट्रेंड बन गया है. कुछ लोग इसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ नहीं. वरुण ने खुलासा किया कि उन्होंने ट्रोलिंग को दिल से नहीं लगाया. साथ ही वरुण ने कहा कि लोगों के उनकी स्माइल के लिए उन्हें ट्रोल करने से एक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा.

इसी बातचीत में सनी देओल ने वरुण धवन को सपोर्ट किया. सनी ने बताया कि उन्होंने वरुण को क्या सलाह दी थी. एक्टर बोले, 'आपको पता है कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास है. कुछ लोगों को किसी को अच्छा बोलना पसंद नहीं वो बुरा ही बोलेंगे, जनता आपकी मूवी देख रही है यही मायने रखता है.'

#SunnyDeol advised #VarunDhawan on how to handle online trolling 🤐



"You know who you are and what you've done so don't get them serious,all are bullshit, "

Kuch logo ko kisi ko accha bolna pasand nahi vo bura hi bolenge, janta aapki movie dekh rahi that's what matters " ❤️ pic.twitter.com/zzR2E5jc1w — Mr SP (@Lonely_prabh) February 12, 2026

क्या था पत्नी नताशा का रिएक्शन?

इवेंट के दौरान वरुण धवन ने बताया कि 'बॉर्डर 2' देखने के बाद उनकी पत्नी नताशा दलाल का क्या रिएक्शन था. साथ ही नताशा उन्हें क्या सलाह देती हैं. एक्टर ने कहा, 'वो हमेशा कहती हैं मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो. बस तुम्हें खुद को चैलेंज करना है. अभी यही है कि ज्यादा पोस्ट मत करो, ज्यादा दिखो मत. ज्यादा बोलो मत. घर पर भी कहती हैं ज्यादा बोलो मत, बाहर भी कहती हैं ज्यादा बोलो मत. हां, सनी सर और धर्मपत्नी एक ही बात बोलते हैं.'

सलमान खान ने किया सपोर्ट

वरुण धवन ने याद किया कि उस दौर में सलमान ने उनका कैसे सपोर्ट किया था. उन्होंने कहा, 'जब यह सब चल रहा था, तो रात में सलमान भाई का फोन आया. वो बस हंस रहे थे, और उन्होंने कहा, 'अच्छी चीजें आने वाली हैं'. उनकी सलाह और विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखते थे.'

LATEST: Actor #VarunDhawan abt the support he received from the Salman Khan admist all the trolling!



"Salman bhai was there for me, He called me Beta mai bahut khus hu Tere liye" #SalmanKhan #Border2pic.twitter.com/SVFlIRzLlu — Being ADARSH⚡ (@IBeingAdarsh_) February 12, 2026

सलमान ने की वरुण की तारीफ

एक्टर ने खुलासा किया कि 'बॉर्डर 2' रिलीज होने और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सलमान खान ने उनकी तारीफ भी की थी. सुपरस्टार के मैसेज को शेयर करते हुए वरुण ने कहा, 'जब फिल्म रिलीज हुई और इतनी अच्छी चलने लगी, तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया और कहा, 'मैं तुम सबके लिए बहुत खुश हूं.' उन्होंने जो कहा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है. उन्होंने कहा, 'मैं तुम पर गर्व करता हूं, बेटा.' रात के 2 बज रहे थे, और मैं बिस्तर पर खड़ा हो गया. यह मेरे लिए सबसे डिफाइनिंग मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि वो आसानी से लोगों की तारीफ नहीं करते. उनकी तारीफ में भी एक ट्विस्ट होता है. उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा, इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला.'

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे पी दत्ता और निधि दत्ता ने मिलकर टी-सीरीज फिल्म्स और जे पी फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने लीड रोल निभाए थे. इसके साथ मोना सिंह, मेधा राणा, आन्या सिंह और सोनम बाजवा भी अहम रोल्स में थीं. फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से पॉजिटिव रिव्यूज मिले. इसने भारत के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और वर्ल्डवाइड 430 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

