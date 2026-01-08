scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कार्तिक के बाद वरुण धवन के खिलाफ रची जा रही साजिश! 'बॉर्डर 2' के प्रोड्यूसर ने खोली पेड PR की पोल

जबसे 'बॉर्डर 2' का 'घर कब आओगे' गाना रिलीज हुआ है, तबसे वरुण धवन की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. लोग उनके एक्सप्रेशन्स का मजाक उड़ा रहे हैं. अब 'बॉर्डर 2' की प्रोड्यूसर ने खुलासा किया है कि एक्टर के खिलाफ साजिश रची जा रही है.

Advertisement
X
वरुण के खिलाफ हुई साजिश (Photo: Instagram @varundhawan)
वरुण के खिलाफ हुई साजिश (Photo: Instagram @varundhawan)

इन दिनों बॉलीवुड में एक्टर्स को लेकर काफी हलचल मची हुई है. सोशल मीडिया पर कई लोगों का दावा है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ पेड पीआर किया जा रहा है, ताकि उनकी छवि को बिगाड़ा जाए. अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के खिलाफ भी पेड-पीआर किया जा रहा है, ताकि उन्हें जानबूझकर ट्रोल किया जाए.

दरअसल, कुछ दिनों पहले फिल्म 'बॉर्डर 2' का नया गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ था. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ था. कई लोग कह रहे थे कि गाने में वो पहली जैसी बात नहीं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने पुरानी यादें ताजा कीं. मगर हर कोई गाने में वरुण धवन की एक्टिंग को ट्रोल करता नजर आया. 

वरुण धवन के खिलाफ क्या हुई साजिश?

सम्बंधित ख़बरें

Border 2, Varun Dhawan
बॉर्डर 2: 40 दिन तक असली सैनिकों संग की शूटिंग, वरुण की रीढ़ की हड्डी में लगी चोट!
3 things that work in border 2 teaser, and 1 that doesn't...
'बॉर्डर 2' में सनी देओल ने ली 50 करोड़ की फीस! किसे मिलते कितने पैसे?
border 2 ghar kab aaoge song video
इमोशनल कर देगा 'घर कब आओगे' गाना, सनी देओल की आंखों में दिखा दर्द
Janhvi Kapoor
राम चरण-जाह्नवी से अनन्या-लक्ष्य तक, 2026 में बड़े पर्दे पर छाएंगी ये नई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां
Sunny Deol
Film 'Border-2' के टीजर में छाए Sunny Deol!

वरुण ने गाने में जिस तरह डांस किया और जैसे वो एक्सप्रेशन दे रहे थे, उसपर कई सारे मीम्स बने. लोगों ने एक्टर की मुस्कान या उनके बोलने के तरीके का मजाक सा उड़ाया. अब X पर एक यूजर ने दावा किया है कि ये सब वरुण के खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा था. एक्टर के लिए नेगेटिव पीआर चलाया गया, जिसमें कई सारे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को शामिल किया गया. 

Advertisement

दावा है कि वरुण के खिलाफ इंफ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि वो उनकी छवि बिगाड़ सके. एक्टर को बॉडी-शेम किया गया, जबकि उनकी परफॉरमेंस फिल्म के टोन के मुताबिक ठीक थी. यूजर ने ये भी कहा कि चाहे जो हो जाए, फिल्म 'बॉर्डर 2' को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा. उनका दावा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग लेगी. 

X यूजर के दावों पर फिल्म 'बॉर्डर 2' की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है, 'सारे देश-द्रोहियों को बधाई हो. जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो पैसे देकर इस देश के परम वीर चक्र (PVC) वाले बहादुर जवान की भूमिका निभाने वाले एक्टर वरुण धवन को नीचा दिखा सकें. ये आपकी फिल्म है इंडिया. उम्मीद है कि दर्शक इन लोगों को ढूंढकर इनकी खुलकर इज्जत उतारेंगे और शर्मिंदगी महसूस कराएंगे.'

कब आएगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2'?

मालूम हो कि निधि दत्ता, 1997 में आई 'बॉर्डर' बनाने वाले डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं. वो अपने पिता की फिल्म का सीक्वल लगभग 28 सालों बाद लेकर आ रही हैं, जिसकी कहानी 1971 में लड़ी गई भारत-पाकिस्तान लड़ाई पर होगी. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी हैं. ये फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिससे पहले इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement