कार्तिक के बाद वरुण धवन के खिलाफ रची जा रही साजिश! 'बॉर्डर 2' के प्रोड्यूसर ने खोली पेड PR की पोल

इन दिनों बॉलीवुड में एक्टर्स को लेकर काफी हलचल मची हुई है. सोशल मीडिया पर कई लोगों का दावा है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ पेड पीआर किया जा रहा है, ताकि उनकी छवि को बिगाड़ा जाए. अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन के खिलाफ भी पेड-पीआर किया जा रहा है, ताकि उन्हें जानबूझकर ट्रोल किया जाए.
दरअसल, कुछ दिनों पहले फिल्म 'बॉर्डर 2' का नया गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ था. इस गाने को लेकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ था. कई लोग कह रहे थे कि गाने में वो पहली जैसी बात नहीं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसने पुरानी यादें ताजा कीं. मगर हर कोई गाने में वरुण धवन की एक्टिंग को ट्रोल करता नजर आया.
वरुण धवन के खिलाफ क्या हुई साजिश?
वरुण ने गाने में जिस तरह डांस किया और जैसे वो एक्सप्रेशन दे रहे थे, उसपर कई सारे मीम्स बने. लोगों ने एक्टर की मुस्कान या उनके बोलने के तरीके का मजाक सा उड़ाया. अब X पर एक यूजर ने दावा किया है कि ये सब वरुण के खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा था. एक्टर के लिए नेगेटिव पीआर चलाया गया, जिसमें कई सारे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को शामिल किया गया.
दावा है कि वरुण के खिलाफ इंफ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि वो उनकी छवि बिगाड़ सके. एक्टर को बॉडी-शेम किया गया, जबकि उनकी परफॉरमेंस फिल्म के टोन के मुताबिक ठीक थी. यूजर ने ये भी कहा कि चाहे जो हो जाए, फिल्म 'बॉर्डर 2' को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा. उनका दावा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग लेगी.
X यूजर के दावों पर फिल्म 'बॉर्डर 2' की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है, 'सारे देश-द्रोहियों को बधाई हो. जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो पैसे देकर इस देश के परम वीर चक्र (PVC) वाले बहादुर जवान की भूमिका निभाने वाले एक्टर वरुण धवन को नीचा दिखा सकें. ये आपकी फिल्म है इंडिया. उम्मीद है कि दर्शक इन लोगों को ढूंढकर इनकी खुलकर इज्जत उतारेंगे और शर्मिंदगी महसूस कराएंगे.'
कब आएगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2'?
मालूम हो कि निधि दत्ता, 1997 में आई 'बॉर्डर' बनाने वाले डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं. वो अपने पिता की फिल्म का सीक्वल लगभग 28 सालों बाद लेकर आ रही हैं, जिसकी कहानी 1971 में लड़ी गई भारत-पाकिस्तान लड़ाई पर होगी. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी हैं. ये फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी, जिससे पहले इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा.