'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सक्सेस के बीच दर्द में वरुण धवन, लिखा- सबसे बुरा...

एक्टर वरुण धवन ने बताया कि उन्हें 'बॉर्डर 2' के सेट पर सबसे बुरी चोट लगी थी. उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. जब उनकी टेल बोन एक चट्टान से टकरा गई.

बॉर्डर 2 में वरुण धवन (Photo: Instagram/varundvn)
वरुण धवन की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर इस समय धूम मचा रही है.वरुण धवन ने फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है. एक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी.

अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में एक्टर ने इसे अपनी 'सबसे खराब' चोट बताया. जब उन्होंने अपनी टेल बोन को एक चट्टान से टकरा दिया था. 

वरुण ने शेयर की एक्सपीरियंस
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, 'बॉर्डर 2 पर मुझे लगी यह सबसे खराब चोट थी. जब मैं कैमरे से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने अपनी टेल बोन को एक चट्टान से टकरा दिया. यह अब तक का सबसे बुरा दर्द था जो मैंने महसूस किया. उस दिन मेरी मदद करने के लिए अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं, मैं मुश्किल से चल पा रहा था लेकिन मैंने शूटिंग जारी रखी. इस सफर के लिए आभारी हूं.'

दर्द से तड़पते दिखे वरुण
क्लिप में वरुण को एक दूसरे एक्टर के साथ एक इंटेंस एक्शन सीन शूट करते हुए देखा जा सकता है. जब वह लड़ाई के दौरान उसे धक्का देते हैं, तो वरुण कोने में रखे कैमरे को बचाने के लिए दीवार से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी पीठ में चोट लग जाती है. वीडियो के आखिर में एक्टर को साफ तौर पर दर्द में देखा जा सकता है, जबकि उनके को-स्टार उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे थे.

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

फैंस ने किए रिएक्ट
कई फैंस ने इस हाल में भी शूटिंग पूरी करने के लिए एक्टर की तारीफ की, जबकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे. एक यूजर ने लिखा, 'इसे कहते हैं डेडिकेशन, काम, पैशन.' एक यूजर ने लिखा था, 'ओह VD! यह सफलता इस कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और कोशिशों का नतीजा है.. आप सभी प्यार और तारीफ के हकदार हैं.'

बता दें कि 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी हैं. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह वॉर ड्रामा जे.पी. दत्ता की 1997 की ओरिजिनल बॉर्डर का सीक्वल है. इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 6 दिनों में 213 करोड़ रुपये हो गई है.
 

---- समाप्त ----
