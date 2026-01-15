scorecardresearch
 
वरुण धवन की टेढ़ी स्माइल पर बने मीम्स, एक्टर ने हंसकर दिया ट्रोल्स को जवाब

सोशल मीडिया पर आजकल हर दूसरा या तीसरा मीम वरुण धवन को लेकर नजर आ रहा है. उसमें सभी उनकी अनोखी स्माइल को ट्रोल कर रहे हैं. लेकिन एक्टर को इन सभी चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है.

वरुण धवन की स्माइल पर बने मीम्स (Photo: Movie Still)
थिएटर्स में जल्द 'बॉर्डर 2' लगने वाली है जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. पूरी टीम इन दिनों अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगी हुई है. कुछ हफ्तों पहले 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था, जिसके बाद वरुण धवन को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. 

वरुण की स्माइल को किया गया ट्रोल

गाने में वरुण की एक्टिंग और एक्सप्रेशन्स का काफी मजाक उड़ाया गया. उनकी स्माइल पर कई मीम्स बने. सोशल मीडिया पर लगभग हर दूसरा या तीसरा पोस्ट वरुण के नाम दिखाई दिया. फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने एक्टर की ट्रोलिंग को फेक पीआर बताया. उनके अलावा कई और इंफ्लुएंसर्स ने भी दावा किया कि उन्हें वरुण की इमेज खराब करने के लिए पैसे दिए गए. 

लेकिन लगता है कि वरुण को अपनी ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा है. वो नाराज या बुरा लगने के बदले, इसे हंसी-मजाक में ले रहे हैं. हाल ही में एक्टर इंस्टाग्राम पर सिंगर विशाल मिश्रा के साथ लाइव आए थे, जहां उन्होंने अपनी ट्रेंडिंग स्माइल पर कमेंट किया. वरुण ने कहा, 'मुझे मालूम है कि मेरी स्माइल इस समय काफी ट्रेंड कर रही है.'

वरुण ने आगे स्माइल करके भी दिखाया, जिसका ट्रोल्स काफी मजाक उड़ा रहे थे. उन्होंने आगे सिंगर विशाल मिश्रा को भी अपनी ट्रेंडिंग स्माइल सिखाई. वरुण ने आगे अपनी ट्रोलिंग पर कहा, 'नहीं, नहीं मैं खुश हूं और स्माइल कर रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ स्माइल कर रहा है.' फैंस वरुण की इस बात से काफी इंप्रेस हुए कि उन्होंने अपनी ट्रोलिंग को दिल से ना लेने के बदले, उसे मस्ती-मजाक में लिया. 

वरुण धवन से इंप्रेस हुए यूजर्स

यूजर्स लिख रहे हैं कि वरुण दिल के बहुत अच्छे हैं और हमेशा उनसे एक पॉजिटिव वाइब ही आती है. साथ ही उन्हें एक्टर की सच्चाई पर भी खुशी हुई. हालांकि कुछ लोगों ने इसमें भी वरुण को ट्रोल करने का बहाना नहीं छोड़ा. वरुण धवन को 'घर कब आओगे' गाने में अपनी एक्टिंग को लेकर भी काफी ट्रोल किया गया, जिसपर उन्होंने एक दिल जीत लेने वाला बयान दिया था. 

जब एक फैन ने उनसे पूछा था कि उनकी एक्टिंग पर उठ रहे सवालों पर वो क्या बोलेंगे? तो वरुण ने कमेंट किया था कि इसी वजह से उनका गाना हिट हो रहा है, सब उसे एन्जॉय कर रहे हैं जो रब दी मेहर है. बात करें 'बॉर्डर 2' फिल्म की, तो ये 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी. 

