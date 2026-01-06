scorecardresearch
 
Border 2: 40 दिन तक असली सैनिकों संग की शूटिंग, टूटी वरुण धवन की रीढ़ की हड्डी! किया शॉकिंग खुलासा

वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर बताया कि फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग करना आसान नहीं था, वो शहर से अलग एक इलाके में 40 दिन तक रहे. इस दौरान उन्हें टेल बोन में चोट भी लगी. वरुण ने इसी के साथ फिल्म के लिए हो रही ट्रोलिंग पर भी बात की, जानें क्या कहा.

बॉर्डर 2 के लिए वरुण धवन की इंटेंस ट्रेनिंग (Photo: varundvn)
बॉर्डर 2 के लिए वरुण धवन की इंटेंस ट्रेनिंग (Photo: varundvn)

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन जल्द ही बॉर्डर 2 में अपनी छाप छोड़ते नजर आएंगे. फिल्म के लिए एक्टर ने इंटेंस ट्रेनिंग ली है. उन्होंने हाल ही में इसका जिक्र किया. वरुण ने सोशल मीडिया पर एक सेशन के जरिए अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग से जुड़ा दर्दनाक लेकिन दिलचस्प अनुभव शेयर किया है. एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए वरुण ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो घायल हो गए थे.

वरुण की टूटी हड्डी

वरुण धवन ने X पोस्ट में लिखा कि ‘बॉर्डर 2’ की शूटिंग के दौरान उन्हें अपनी टेल बोन (रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा) में चोट लग गई थी. सवाल-जवाब के एक सेशन के दौरान जब एक यूजर ने उनसे पूछा कि- बॉर्डर 2 के लिए फिजिकल प्रेपरेशन कैसे की, कितना वर्कआउट किया, रियल वॉर हीरो दिखने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा. 

तो जवाब में वरुण ने लिखा कि- बहुत तैयारी करनी थी. यहां तक कि बसंतर की लड़ाई लड़ते हुए मेरी टेल बोन चोटिल हो गई थी. मैंने उत्तर प्रदेश के बबीना में असली जवानों के साथ 40 दिन तक शूटिंग की थी. 

ट्रोलिंग पर क्या बोले वरुण

वरुण ने साफ किया कि फिल्म में दिखाई जाने वाली जंग और एक्शन सिर्फ कैमरे के लिए नहीं थे, बल्कि उसके पीछे कड़ी मेहनत, शारीरिक तैयारी और दर्द भी शामिल था. इसी के साथ वरुण ने लगातार हो रही ट्रोलिंग पर भी बात की और बताया कि वो शोर को इग्नोर करके सिर्फ ऑडियन्स से कनेक्ट करने में विश्वास रखते हैं. उन्हें मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, वो सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं.

मेजर होशियार सिंह का निभाया किरदार 

‘बॉर्डर 2’ की बात करें तो, ये फिल्म 1997 में आई सुपरहिट वॉर फिल्म ‘बॉर्डर’ की स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में वरुण मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाते दिखेंगे. उन्होंने बताया कि ये उनके लिए खुशकिस्मती की बात थी. वरुण ये भी कहा कि वो जल्द ही उनके परिवार से मिलने वाले हैं. वो एक ऐसे हीरो हैं जिनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता.

फिल्म में वरुण धवन एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे. बताया जा रहा है कि फिल्म में देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के बलिदान, संघर्ष और जज़्बे को बड़े पैमाने पर दिखाया जाएगा. रियल लोकेशन्स और असली सैनिकों के साथ शूटिंग इसी वजह से की जा रही है, ताकि कहानी ज्यादा असली और असरदार लगे. फिल्म 23 जनवरी को रिपब्लिक डे से पहले रिलीज की जाएगी.

---- समाप्त ----
