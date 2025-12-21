scorecardresearch
 
उर्मिला ने छोड़ा बॉलीवुड, काम की तलाश में थीं 'हाईएस्ट पेड' एक्ट्रेस? तोड़ी चुप्पी- लोगों को लगा...

उर्मिला मातोंडकर 51 की उम्र में ओटीटी प्रोजेक्ट से कमबैक करने जा रही हैं. एक्ट्रेस लंबे समय से पर्दे से गायब थीं, माना जा रहा था कि वो बॉलीवुड छोड़ चुकी हैं. लेकिन उर्मिला ने सभी बातों को अफवाह बताते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है.

उर्मिला मातोंडकर ने कमबैक पर की बात (Photo: Instagram @urmilamatondkarofficial)
उर्मिला मातोंडकर ने कमबैक पर की बात (Photo: Instagram @urmilamatondkarofficial)

पिछले पांच सालों से ज्यादा समय से उर्मिला मातोंडकर किसी फिल्म में नजर नहीं आईं, जिसके बाद लगातार ये चर्चा होती रही कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया है, लेकिन अब उर्मिला ने इन तमाम अफवाहों पर साफ विराम लगा दिया है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी एक्टिंग छोड़ी ही नहीं, बल्कि वो ऐसे किरदारों का इंतजार कर रही थीं जो उनके टैलेंट के साथ न्याय कर सकें.

करियर ब्रेक पर उर्मिला ने तोड़ी चुप्पी

उर्मिला ने बताया कि अब उन्हें फिर से अच्छे और रोमांचक ऑफर्स मिलने लगे हैं. वो जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू करने जा रही हैं. उर्मिला ने उत्साह के साथ कहा,“अब फिर से सेट पर लौटने और जोरदार वापसी करने का समय आ गया है.''

HT से बातचीत में उर्मिला ने बताया कि क्या सच में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था? ‘ब्लैकमेल’ के बाद उर्मिला साल 2022 में DID सुपर मॉम्स सीजन 3 में जज के तौर पर जरूर दिखीं, लेकिन वो कोई फुल-फ्लेज्ड एक्टिंग प्रोजेक्ट नहीं था. जब उनसे पूछा गया कि लोगों को क्यों लगता है कि वो अब काम नहीं करना चाहतीं, तो उर्मिला ने साफ कहा,“मैं हमेशा अपने काम को लेकर सिलेक्टिव रही हूं. अगर लोगों को लगा कि मैं फिल्में नहीं कर रही हूं, तो मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती. लेकिन सच ये है कि मैंने एक्टिंग कभी छोड़ी नहीं”

ओटीटी पर होगी नई शुरुआत

उर्मिला ने बताया कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर काफी उत्साहित हैं, क्योंकि यहां नए तरह के किरदार और जॉनर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. वो बोलीं,“ओटीटी ने एक्टर्स के लिए नई दुनिया खोल दी है. ऐसे इमोशंस और कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया.'' उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो एक ओटीटी शो की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं, जो शायद अगले साल रिलीज होगा.

स्टीरियोटाइप नहीं हुईं उर्मिला

1991 में ‘नरसिंहा’ से लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू करने वाली उर्मिला ने रंगीला, जुदाई, सत्य, कौन, भूत और पिंजर जैसी यादगार फिल्में कीं. अपने करियर को याद करते हुए वो कहती हैं,“मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि मैं कभी एक ही तरह के रोल में नहीं फंसी. मैंने हर बार खुद को तोड़ा और नया रूप गढ़ा.''

हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं उर्मिला

उर्मिला मानती हैं कि 90 के दशक की तुलना में अब इंडस्ट्री में पे स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कभी अपनी फीस को लेकर शिकायत नहीं रही. वो बोलीं,“मैं उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेज में से एक थी. कुछ फिल्मों में मुझे मेरे मेल को-एक्टर्स से ज्यादा फीस मिली.'' उनका मानना है कि पे डिस्पैरिटी जैसे मुद्दों को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 सालों में पूरी इंडस्ट्री ही बदल चुकी है.

