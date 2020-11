मिलिंद सोमन का न्यूड फोटोशूट देखकर फैंस ने ली चुटकी, गिफ्ट किए शॉर्ट्स

भारत के आयरन मैन मिलिंद सोमन आज अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं. मिलिंद ने आज के दिन एक ऐसा फोटो पोस्ट किया है कि लोग उनके मजे ले रहे हैं. फिटनेस फ्रीक मिलिंद ने अपनी एक न्यूड फोटो शेयर की है. इस फोटो में वह गोवा बीच पर बिना कपड़ों के रनिंग कर रहे हैं. मिलिंद के ये फोटो पोस्ट करने के बाद इस तस्वीर पर यूजर्स के मजेदार रिऐक्शंस आ रहे हैं.

मिलिंद सोमन ने अपनी फिट बॉडी की तस्वीर अपने बर्थडे पर पोस्ट की. जैसे ही लोगों का ध्यान इस पर गया उन्होंने मिलिंद के मीम बनाने शुरू कर दिए. ट्विटर पर ये फोटो खूब वायरल हो रहा है और इसे खूब पसंद भी किया जा रहा है. कई यूजर्स ने मिलिंद के लिए बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अंडरगार्मेंट्स की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं. देखें मीम्स यहां-

Happy birthday sir🥳🎉

Here is a small gift for u but very important. Hope u will accept this. pic.twitter.com/hdF47vCS9Y — Prashant Kumar (@prashantpj7) November 4, 2020

Meanwhile women in front of you while this photo was taken pic.twitter.com/1XlLdjLPf0 — Bertrand Zobrist (@AB_arpit) November 4, 2020

Oh he made sure that there is a return birthday gift for the ladies! pic.twitter.com/4vS9PFJ9HK — Rutuja. S (@SukhdeveRutuja) November 4, 2020

Happy birthday Sir ! A short Gift for you ! pic.twitter.com/EPNAIADGq2 — Dr Sunil Khatik (@DrSunilKhatik) November 4, 2020

बता दें कि मिलिंद सोमन इन दिनों गोवा में पत्नी अंकिता कोंवर संग समय बिता रहे हैं. ऐसे में बीच पर रनिंग करते हुए उन्होंने अपना एक फोटो शेयर किया है. मिलिंद अपने जन्मदिन पर भगवान के दिए बर्थडे सूट में बीच पर रनिंग एन्जॉय कर रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए मिलिंद सोमन ने लिखा, 'मुझे हैप्पी बर्थडे. #55.' इसके साथ उन्होंने बताया कि उनका ये फोटो पत्नी अंकिता कोंवर ने खींचा है. मिलिंद का ये फोटो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है. वो एक्टर को कमेंट सेक्शन में जन्मदिन की बधाई देने के साथ उनकी तारीफ भी कर रहे हैं.

Happy birthday to me 😀

.

.

.

55 and running ! 📷 @5Earthy pic.twitter.com/TGoLFQxmui — Milind Usha Soman (@milindrunning) November 4, 2020

Happy Birthday to the man who has my heart and soul ❤️

I love you with every molecule of my existence.

I celebrate you every single day 😘😘

.

.

Turned tomato red after a 12k beach run

.

.#happybirthday #55 #happybirthdaymilindsoman pic.twitter.com/hHpViJzJJS — Ankita Konwar (@5Earthy) November 4, 2020

वहीं मिलिंद की पत्नी अंकिता कोंवर ने गोवा में मिलिंद संग बिताए समय की फोटो शेयर की है. इन फोटोज में अंकिता और मिलिंद घास पर लेटे हुए हैं. अंकिता ने कैप्शन लिखा, 'उस इंसान को जन्मदिन मुबारक जिसके पास मेरा दिल और मेरी आत्मा है. मैं अपने अस्तित्व के हर कण से तुम्हें प्यार करती हूं. मैं तुम्हें हर दिन सेलिब्रेट करती हूं.'