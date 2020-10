Revolution4SSR ने क्रैश किया ट्विटर? सुशांत की बहन ने फैंस को किया सलाम

सुशांत सिंह राजपूत की मौत लोगों के लिए एक बड़ा झटका था. एक्टर की मौत के बाद से देशभर में लोग उनके लिए न्याय की मांग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं. महीनों बीत जाने के बावजूद फैंस सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. कोरोना वायरस के इस संकट भरे समय में फैंस ट्व‍िटर पर ट्वीट कर एक्टर के लिए आंदोलन कर रहे हैं. इस वजह से सोमवार को कुछ समय के लिए ट्व‍िटर क्रैश हो गया था. इस सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म पर सुशांत के लिए #Revolution4SSR ने 1.5 मिलियन ट्व‍ीट्स की बाढ़ सी आ गई थी. इसपर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट किया है.

श्वेता ने ट्व‍िटर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा- 'सुना कि ट्व‍िटर कुछ समय के लिए क्रैश हो गया था. यह सच्चाई और इंसाफ के लिए उठी आवाज की एकता है. हर नजर‍िए से एक सच्चा आंदोलन. शाबास वॉरियर्स...ताकत रोशन हो रही है. आपके आगे सिह झुकाती हूं'. श्वेता अभी भी अपने भाई सुशांत को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह अड‍िग है. फैंस ने भी श्वेता का खुलकर सपोर्ट किया है.

Heard that twitter crashed for a while... this is the voice of unity fighting for truth and justice...A true revolution in all sense! Good job warriors... keep it up, Strength is shining forth!! Take A Bow 🙇‍♀️ #Revolution4SSR pic.twitter.com/W8at2aExPD — Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) October 1, 2020

यूजर्स ने श्वेता के पोस्ट पर कमेंट किया है. एक यूजर ने लिखा- 'आंदोलन शुरू हो गया है, #Revolution4SSR तब तक बंद नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता.' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'सुशांत सिंह राजपूत बस एक नाम नहीं है, यह भारत के इतिहास में एक्टर के लिए लड़ने वालों का सबसे बड़ा आंदोलन है'. वहीं एक और यूजर लिखते हैं- 'ट्व‍िटर इसे संभाल नहीं पा रहा है. हमें रोकने के लिए कई बाधाएं है लेकिन वे हमारे सपने, हिम्मत और दृढ़ता को यूं नहीं मिटा सकते हैं. ये जरूरी है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचाने और इसे बदलाव के लिए इस्तेमाल करें'.

I see the biggest revolution in the history of the world !!! Future of India is in the hands of youth who lives together and fight together against the wrongful !!! We started our journey where our hero left us !!! #Revolution4SSR — RAVI CHAUHAN (@RC_ArtInAction) October 1, 2020

Twitter could not handle it !



Innumerable forces are there to stop us, but they can't curb our desire, courage and determination to bring Sushant justice.



It's important we realise that we have the power within us to bring in a change.



Indeed a #Revolution4SSR ! — Apurva || Justice needs to be Served SSR! (@lostsoul_apu) October 1, 2020

गौरतलब है कि सुशांत केस सुलझने के बजाय अभी और पेचीदा हो गया है. एम्स की मेड‍िकल टीम ने रिपोर्ट पेया की जिसमें सुशांत को जहर दिए जाने का कोई सबूत नहीं है. वहीं ड्रग्स एंगल में एनसीबी की धर-पकड़ जारी है. सीबीआई भी मामले को गंभीरता से लेने की बात कह चुकी है. एजेंसी ने कहा है कि अभी केस की जांच-पड़ताल जारी है.