'कौन है ये अंकल?', शाहरुख की तस्वीर पोस्ट करके बोलीं एक्ट्रेस Hande Erçel, बोलीं- नहीं हूं उनकी फैन

शाहरुख खान का एक वीडियो सामने आया था जिसमें टर्किश एक्ट्रेस Hande Erçel उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करती दिखीं. लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू भी है. एक्ट्रेस ने इंस्टा पोस्ट के जरिए क्लियर किया कि वो शाहरुख खान को नहीं जानती हैं. वो उनकी फैन नहीं हैं. जानें पूरा मामला.

शाहरुख खान की फैन नहीं ये टर्किश एक्ट्रेस (Photo: Instagram @handemiyy/srkuniversefc)
रोमांस के किंग शाहरुख खान हाल ही में जॉय अवॉर्ड्स 2026 के लिए रियाद पहुंचे थे. अवॉर्ड सेरेमनी में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली थी. इवेंट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें टर्किश एक्ट्रेस Hande Erçel को स्टेज पर खड़े किंग खान को कैमरे में रिकॉर्ड करते देखा गया. सोशल मीडिया पर उन्हें शाहरुख की फैन गर्ल बुलाया जाने लगा. लेकिन अब एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट लिखकर खुलासा किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है.

टर्किश एक्ट्रेस का शाहरुख पर कमेंट!
वायरल वीडियो में शाहरुख खान के साथ मिस्र की हसीना अमीना खलील स्टेज पर थीं. ये नजारा Hande Erçel कैप्चर कर रही थीं. लेकिन सच ये है कि वो शाहरुख खान को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अमीना खलील को कैप्चर कर रही थीं. एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर शाहरुख और अमीना की ऑनस्टेज फोटो शेयर कर किंग खान को मेंशन करते हुए लिखा- कौन है ये अंकल?

टर्किश एक्ट्रेस की पोस्ट

आगे वो लिखती हैं- मैं बस अपनी दोस्ती अमीना को रिकॉर्ड कर रही थी. मैं उनकी फैन नहीं हूं. प्लीज सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहों को फैलाना बंद करो. टर्किश एक्ट्रेस का ये पोस्ट इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल होने लगा. अब Hande Erçel ने इस पोस्ट को इंस्टा स्टोरी से डिलीट कर दिया है. यूजर्स को यकीन नहीं हो रहा कि वो बॉलीवुड के बादशाह के लिए ऐसी बात कह सकती हैं. किंग खान के फैंस ये पोस्ट देख ऑफेंड हो गए हैं. वहीं कईयों का दावा है कि Hande Erçel की ये पोस्ट फेक है. किसी को लगता है इतने बड़े बॉलीवुड स्टार को यूं डिफेम करना पूरी तरह गलत है. 

Hande Erçel काफी वक्त से इंडियन प्रोजेक्ट्स करने को लेकर इंटरेस्टेड हैं. जानकारी के मुताबिक, वो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में कास्ट होने वाली थीं. क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्से को टर्की में शूट किया गया था. लेकिन वो इस फिल्म में नजर नहीं आईं. अपने एक इंडिया विजिट के दौरान Hande Erçel  ने बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जताई थी. उन्होंने आमिर और ऋतिक रोशन संग काम करने की बात कही थी. ऐसे में जब वो बॉलीवुड और यहां के कलाकारों को इतना एडमायर करती हैं तो फिर कैसे शाहरुख खान को नहीं जानती? ये भी एक कारण है कि यूजर्स को एक्ट्रेस की पोस्ट पर यकीन नहीं हो रहा. वो इसकी ऑथेंटेसिटी पर भी सवाल उठा रहे हैं. 

इवेंट में किंग खान का स्टाइलिश लुक देखने को मिला था. वो ऑल ब्लैक आउटफिट और ग्रे हेयरस्टाइल में पहुंचे थे. वर्कफ्रंट पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग है. जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन भी नजर आएंगे. ये मूवी सितंबर 2026 को रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
