जनवरी 2026 सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सफलता के साथ ब्लॉकबस्टर नोट पर खत्म हो रहा है. अब लोग नई बॉलीवुड फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं जो फरवरी 2026 में बड़े पर्दे पर आएंगी. जिसमें शाहिद कपूर की ओ'रोमियो से लेकर तापसी पन्नू की अस्सी तक शामिल हैं. इसके साथ ही कुछ फिल्मों का क्लैश भी देखने को मिलेगा.
अगर आप हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है. पहले ही हफ्ते में 3 बड़ी फिल्में आएगी, जिसमें कॉमेडी, एक्शन और रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा. वहीं 'भाबीजी घर पर हैं!, 'पारो पिनाकी की कहानी' और 'वध 2' के बीच क्लैश देखने भी मिलेगा.
ओ'रोमियो
विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में तैयार हुई ओ'रोमियो में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले यह रोमांटिक एक्शन थ्रिलर 13 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली है. शाहिद-तृप्ति के अलावा फिल्म की स्टार कास्ट में फरीदा जलाल, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, दिशा पटानी, अविनाश तिवारी और विक्रांत मैसी शामिल हैं.
अस्सी
मुल्क और थप्पड़ में अनुभव सिन्हा के साथ काम करने के बाद तापसी पन्नू एक नए प्रोजेक्ट 'अस्सी' के लिए उनके साथ फिर से जुड़ी हैं. इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की पहली झलक हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी की गई थी. इसमें तापसी एक वकील के रूप में नज़र आईं, जिनके चेहरे पर काली स्याही के निशान फैले हुए थे. यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी.
तू या मैं
शनाया कपूर ने विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके रिलीज होने के बाद, एक्ट्रेस अब अपने नए प्रोजेक्ट के साथ तैयार है. 13 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में शनाया अवनी शाह के रोल में नजर आएंगी, जबकि आदर्श मारुति कदम के रोल में दिखेंगे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ओ'रोमियो से सीधी टक्कर लेगी.
दो दीवाने शहर में
मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर दो दीवाने शहर में एक आने वाली रोमांटिक ड्रामा है. रवि उदयावर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो तापसी की अस्सी से टकराएगी. मृणाल और सिद्धांत के अलावा, इस रोमांटिक ड्रामा में इला अरुण, आयशा रजा, अचिंत कौर, नवीन कौशिक और अन्य कलाकार भी हैं.
वध 2
संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की वध 2 उनकी 2022 की फिल्म वध का सीक्वल है. जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म 6 फरवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. इस क्राइम ड्रामा में मिश्रा शंभूनाथ के रोल में और नीना मजनू का किरदार निभाएंगी. मानव विज और सौरभ सचदेवा भी इस फिल्म का अहम हिस्सा हैं.
'भाबीजी घर पर हैं!
सुपरहिट टीवी सीरियल से बड़े पर्दे पर 'भाबीजी घर पर हैं! पहुंच गई है. फिल्म 'भाबीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' में आसिफ शेख, शुभांगी अत्रे, रोहिताश्व गौड़, विदिशा श्रीवास्तव और अन्य कलाकार हैं. यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म 6 फरवरी को 'वध 2' से टकराएगी. इसमें मुकेश तिवारी, दिनेश लाल यादव और रवि किशन भी हैं.
पारो पिनाकी की कहानी
अगर सामाजिक मुद्दों पर फिल्म देखने का शौक है तो फिल्म 'पारो पिनाकी की कहानी' आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगी. एक सफाईकर्मी और सब्जी बेचने वाली के बीच की लव स्टोरी की ये पूरी कहानी है. ये 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.