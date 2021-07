फरहान की तूफान को Boycott करने की उठी मांग, हेटर्स ने लगाया 'लव जिहाद' फैलाने का आरोप

एक्टर फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म तूफान को लेकर खूब शोर मचा हुआ है. फिल्म अगले हफ्ते 16 जुलाई को रिलीज होने वाली है. अब रिलीज से पहले तूफान को बॉयकॉट करने की हेटर्स की मांग तूल पकड़ी हुई है. ट्व‍िटर पर #Boycott Troofan ट्रेंड हो रहा है. हेटर्स ने फिल्म पर लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया है.

हेटर्स ने फिल्म की फोटो साझा कर इसे खूब ट्रोल किया है. लोगों ने #BoycottToofan, #Boycottlovejihad जैसे हैशटैग्स के साथ ट्व‍िटर पर तूफान के ख‍िलाफ जमकर बखेड़ा खड़ा किया है. कुछ ने इसे भारतीय संस्कृति और धर्म के ख‍िलाफ बताया है. एक यूजर ने लिखा- हर उस फिल्म को बॉयकॉट करें जो हमारी संस्कृति के विरोध में है. कुछ लोगों ने CAA आंदोलन के दौरान फरहान अख्तर के मुखर होने की बात को छेड़ा है.

फरहान के ख‍िलाफ भी हुआ था विरोध



मालूम हो मार्च में भी तूफान को लेकर खूब बवाल हुआ था. फरहान ने नागर‍िकता कानून (CAA)का विरोध किया था, जिस कारण लोगों ने एक्टर के ख‍िलाफ भी रोष जताया था. उस वक्त एक यूजर ने लिखा- फरहान ने CAA आंदोलन के दौरान कहा था कि जब इतने लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. इसलिए मैं भी अब इस ट्रेंड का हिस्सा बन रहा हूं. दूसरे यूजर ने लिखा है- बॉलीवुड फिल्मों का बायकॉट किया जाए. सुशांत नहीं, तो बॉलीवुड भी नहीं. कुछ यूजर तो ऐसे भी सामने आए हैं जिनकी नजर में फरहान हिंदू विरोधी हैं.

"लव जिहाद" पर बनी फिल्म " तूफान " का मैं पूर्ण रूप से बहिष्कार करता हूँ ।



और आप ❓#BoycottToofaan — Ambikesh Pandey (@AmbikeshBJP) July 10, 2021

They can't reels hinduphonic context so shamelessly and run away each and every time !!



Boycott it with all your deeds !!



It's our turn now !#BoycottToofaan https://t.co/tf2XCeyJ3i — Ujjawal Thakur (@uraj7777) July 10, 2021

Today in Hindu-majority country of India, insult and mockery of Hindu Dharma, Hindu deities n Hindu customs is going on unabated through mediums like Web series, movies, social media and so on.



Unity of Hindus is the only way to stop These issues, so support 👇#BoycottToofaan pic.twitter.com/J5dfxarcSt — Suman H P (@Suman_H_P) July 10, 2021

Remember Farhan Akhtar shared

The distorted map excluded Kashmir from India which is

mostly used by Kashmiri separatists who do not consider Kashmir a part of India.”



Why should we INDIANS let him release his movie in our country?#BoycottToofaan pic.twitter.com/86BvH3Z5yB — Sheetal Mansabdar Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) July 10, 2021

ये भी हैं फिल्म के अहम कास्ट

खैर, मूवी रिलीज से पहले फरहान की फिल्म के प्रति ये विरोध, फिल्म पर कितना असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी. बता दें फिल्म में फरहान के अलावा मृणाल ठाकुर फीमेल लीड और परेश रावल सपोर्ट‍िंग रोल में हैं. इस फिल्म का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने किया है. वहीं रितेश सिद्धवानी, राकेश ओमप्रकाश मेहरा और खुद फरहान अख्तर ने इसे को-प्रोड्यूस किया है.