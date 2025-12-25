सिंगर टोनी कक्कड़ को लगातार चर्चा में रहने की आदत है. आए दिन अपने गानों को लेकर सिंगर को ट्रोल्स को सामना करना पड़ता है. हालांकि टोनी की कही सही बात का जिक्र मुश्किल से हो होता है. हाल ही में टोनी ने बहन और सिंगर नेहा कक्कड़ के साथ मिलकर 'कैंडी शॉप' गाना बनाया था, जो 'लॉलीपॉप' नाम से इंटरनेट पर फेमस हुआ. इसमें नेहा का डांस और अदाएं यूजर्स को पसंद नहीं आई थीं. ऐसे में गाने के साथ-साथ बहन-भाई की जोड़ी को जमकर ट्रोल किया गया.

टोनी कक्कड़ ने रिलीज किया नया गाना

अब टोनी कक्कड़ ने अपना नया गाना रिलीज किया है. इस गाने का नाम है- चार लोग. गाने के लीरिक्स पर ध्यान दें तो टोनी कक्कड़ इसमें चार लोगों की बात कर रहे हैं, जो 'सोशल मीडिया के बेकार लोग हैं, गानों के पीछे बेकरार रहते हैं, मगर असली मुद्दों पर चुप रहते हैं.' नए गाने में टोनी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का भी जिक्र किया है. उन्होंने बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्रा दास की मॉब लींचिंग पर बात की.

लीरिक्स से टोनी ने जीता दिल

गाने के लीरिक्स पर ध्यान दें तो टोनी कक्कड़ गाते हैं, 'दीपू चंद्रा दास की कोई बात करें. जिम्मेदार लोगों से सवालात करें. ऐसे धर्म के नाम पर मार काट सही है क्या? हिंदू मुस्लिम न कोई जात पात करें. ऊपरवाला भी देख रहा है, रो रहा है. उसकी दुनिया में क्या क्या हो रहा है.'

इसके आगे उन्होंने 'लॉलीपॉप' गाने पर मिली आलोचना का जिक्र भी किया. टोनी कक्कड़ आगे गाते हैं, 'अश्लीलता की बातों से कुछ होगा नहीं, उसके जान चले गई कोई तो बात करें. तू ऐसा है, तू ऐसा है. तुझसे ये सब जलते हैं. वो खाली है बेकार है. बस बातें ही करते हैं.'

क्यों हिंसा पर चुप है बॉलीवुड?

बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्रा दास की लींचिंग पर बहुत ही काम बॉलीवुड सितारों ने बात की है. टोनी कक्कड़ का ये नया गाना रिलीज हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं से खास वाहवाही नहीं मिल रही, न ही उनकी खास चर्चा हो रही है. जबकि 'लॉलीपॉप' गाने के आते ही टोनी और नेहा कक्कड़ दोनों को ही अश्लीलता फैलाने के लिए बातें सुनाई जा रही थीं.

इंस्टाग्राम पर टोनी कक्कड़ ने 'चार लोग' गाने को शेयर किया है. उनके फैंस इससे काफी खुश हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'टोनी कक्कड़ फैन होने पर मुझे गर्व है.' दूसरे ने लिखा, 'भाई आपने क्या लिख डाला है.' एक और यूजर ने लिखा, 'भाई ये सही में बहुत बढ़िया गाना है.' टोनी कक्कड़ को अक्सर अपने गानों के लीरिक्स के लिए भी ट्रोल किया जाता है. लेकिन इस बार अपने लीरिक्स से टोनी ने सभी का दिल जीत लिया है.

---- समाप्त ----