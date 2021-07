Tokyo 2020: कांटे की टक्कर में हारीं मैरीकॉम, लेकिन जीता दिल, रणदीप हुड्डा ने किया रिएक्ट

टोक्यो ओलंपिक का आज 7वां दिन है. बॉक्सिंग में भारत को बड़ा झटका लगा है. दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम, कोलंबिया की इंग्रिट लोरेना वालेंशिया से हार गई हैं. मैरी कॉम को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. छह बार की विश्व चैम्पियन एम सी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना 29 जुलाई को टोक्यो खेलों के प्री क्वार्टरफाइनल में टूट गया. मैरी कॉम की हार के बाद एक्टर रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया है.

रणदीप ने किया यह ट्वीट

रणदीप ने मैरी कॉम की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "क्या फाइट की आपने, किसी भी तरफ यह जा सकती थी, मनोरंजन के लिए आपका शुक्रिया. दिल टूट गया है." इसके साथ ही रणदीप हुड्डा ने दिल टूटने वाली लाल रंग की इमोजी बनाई है. बता दें कि कई बार की एशियाई चैम्पियन और 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम ने इस चुनौतीपूर्ण मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सकीं. 38 साल की महान मुक्केबाज मैरी कॉम का यह अंतिम ओलंपिक मुकाबला था.

What a fight Mary Kom !!! Could have gone either way .. thanks for the entertainment champ 👊🏽 heartbroken 💔 #Boxing #IndiaAtTokyo2020 #MaryKom pic.twitter.com/lUbYJtMoKw

वहीं, यूसुफ पठान ने ट्वीट कर लिखा, "आप सभी यंग लड़कियों के लिए एक इंस्पीरेशन हैं. आप हमेशा के लिए लेजेंड बनी हैं. आपको करियर के लिए ढेर सारी बधाई."

You are an inspiration for all young girls. You will be a legend forever. Congratulations on your wonderful career. #MaryKom