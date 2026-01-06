scorecardresearch
 
फ्लाइट से कांपते हैं एक्शन किंग, एक हादसे ने दिया फोबिया, टाइगर श्रॉफ का शॉकिंग खुलासा

टाइगर श्रॉफ को फ्लाइट से डर लगता है. स्क्रीन पर खतरनाक स्टंट करने वाले एक्शन हीरो टाइगर ने बताया कि टर्बुलेंस वाली फ्लाइट ने उन्हें एरोफोबिया दे दिया. 10 दिन पहले ही उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है, इससे बचने के लिए वो खूब जिम करते हैं.

टाइगर श्रॉफ को लगता है फ्लाइट से डर (Photo-ITG)
स्क्रीन पर खतरनाक स्टंट करने और ऊंची इमारतों से कूदने वाले टाइगर श्रॉफ को भी डर लगता है. उन्होंने हाल ही में एक ऐसा डर बताया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि टाइगर के साथ ऐसे कैसे हो सकता है. टाइगर ने माना कि उन्हें उड़ान भरने यानी फ्लाइट में बैठने से डर लगता है. कई बार तो फ्लाइट से 10 दिन पहले ही उन्हें घबराहट होने लगती है. 

फिल्मों में वो अपने शरीर को हद से ज्यादा झोंक देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें स्टंट नहीं, बल्कि फ्लाइट की टर्बुलेंस सबसे ज्यादा परेशान करती है.

टाइगर को भी लगता है डर

THR को दिए एक इंटरव्यू में टाइगर ने अपने इस डर के बारे में खुलकर बात की. टाइगर बोले- हाल ही में मुझे फ्लाइट से डर लगने लगा है. कुछ साल पहले मैं एक बहुत ज्यादा हिचकोले खा रही फ्लाइट में था और तभी से मुझे एरोफोबिया हो गया. अजीब बात ये है कि आप मुझसे सबसे खतरनाक स्टंट करवा लीजिए, जैसे ग्रैंड हयात की छत से स्विमिंग पूल में कूदना- मैं बिना सोचे कर लूंगा. लेकिन फ्लाइट से 10 दिन पहले ही मेरा दिल तेज धड़कने लगता है. दिमाग खुद ही डराने लगता है.

एक्सरसाइज है उनकी थेरेपी

टाइगर ने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी उन्हें एंग्जायटी से बाहर निकलने में मदद करती है. उनके लिए वर्कआउट सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी है.
टाइगर बोले- मैं अपनी घबराहट को फिजिकल मूवमेंट के जरिए बाहर निकालता हूं. वही मेरी थेरेपी है. कई बार मेरे ट्रेनर्स को मुझे रोकना पड़ता है कि मैं जिम न जाऊं या कुछ न करूं. भले ही आराम जरूरी हो, लेकिन मैं उससे जुड़ नहीं पाता. शायद ये एक मानसिक बात है- मुझे लगने लगता है कि मेरी मसल्स कम हो रही हैं या मैं आगे नहीं बढ़ रहा.

स्टंट से डर क्यों नहीं लगता?

अपने फिल्मी सफर को याद करते हुए टाइगर ने कहा कि उनकी फिल्मों ने उनके शरीर पर काफी असर डाला है, खासकर तब जब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है.

टाइगर बोले- दर्शक की तरह फिल्में देखना अच्छा लगता है, लेकिन जब सोचता हूं कि मैंने अपने शरीर के साथ क्या-क्या किया, तो हैरानी होती है. मेरी सारी फिल्में काफी थकाने वाली रही हैं और हर बार एक्शन सीन पहले से बेहतर होना चाहिए. कई बार मेरा बॉडी डबल मुझसे पूछता है-‘सर, आप सच में ये करना चाहते हैं?’ मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं उसका काम खुद कर रहा होता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि उसे पूरा पेमेंट मिले. मुझे ये सब करने में मजा आता है क्योंकि मैं जैकी चैन की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूं. स्टंट करते वक्त मुझे डर नहीं लगता.

टाइगर श्रॉफ आखिरी बार बागी 4 में नजर आए थे, जिसे हर्षा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, हरनाज संधू, सोनम बाजवा, श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी थे. अब वो जल्द ही जाह्नवी कपूर के साथ फिल्म करने वाले हैं.

---- समाप्त ----
