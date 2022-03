The Kashmir Files Box Office Collection Day 4: ब्लॉकबस्टर बनने की ओर 'द कश्मीर फाइल्स', चौथे दिन भी कमाई में गिरावट नहीं, तोड़े रिकॉर्ड

डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफ‍िस पर जमकर हल्ला मचा रही है. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया. अब चौथे दिन भी फ‍िल्म ने अपनी रिकॉर्डतोड़ कमाई का आंकड़ा जारी रखा है. ये कमाई का ये स‍िलस‍िला देख कहना गलत नहीं होगा कि द कश्मीर फाइल्स को 100 करोड़ के क्लब में आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं.

ये है चौथे दिन की कमाई

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फ‍िल्म के शानदार कलेक्शन को साझा किया है. वे लिखते हैं- 'सोमवार के दिन अध‍िकांश फ‍िल्में लुढ़क जाती हैं, लेक‍िन #TheKashmirFiles की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी है...सोमवार, रव‍िवार के जैसा ही रहता है...#TKF स्मैश ह‍िट है...ब्लॉकबस्टर बनने की राह में है. शुक्रवार 3.55 करोड़, शन‍िवार 8.50 करोड़, रव‍िवार 15.10 करोड़, सोमवार 15.05 करोड़ टोटल- 42.20 करोड़...'

While *most films* crash/fall on the crucial Monday, #TheKashmirFiles is on a RECORD-SMASHING SPREE... Mon is similar to Sun… #TKF is a SMASH-HIT… On course to be a BLOCKBUSTER… Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr. Total: ₹ 42.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/yyd2qbwcB1