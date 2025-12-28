scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शाहरुख खान के स्टारडम का कायल हुआ ये हॉलीवुड एक्टर, बोला- वो सच्चे इंटरनेशनल स्टार...

हॉलीवुड के जाने-माने होस्ट और एक्टर टेरी क्रूज ने कहा कि वो शाहरुख खान की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के फैन हैं. उनके मुताबिक, बॉलीवुड स्टार के स्टारडम की तुलना फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो और हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से की जा सकती है.

Advertisement
X
शाहरुख खान का स्टारडम (Credit: Instagram/@terrycrews @iamsrk)
शाहरुख खान का स्टारडम (Credit: Instagram/@terrycrews @iamsrk)

शाहरुख खान दुनिया के हर कोने में पॉपुलर हैं. उन्हें बच्चा-बच्चा जानता है. हॉलीवुड में भी लोग उनकी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के फैन रहे हैं. अब हॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे भी उनके स्टारडम को पहचानने लगे हैं. टेरी क्रूज, जो 'अमेरिका गॉट टैलेंट' के होस्ट और एक जाने-माने एक्टर हैं, उन्होंने भी शाहरुख की तारीफ की है. 

शाहरुख की तारीफ में क्या बोले टेरी क्रूज?

ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में टेरी क्रूज ने शाहरुख को एक सच्चा इंटरनेशनल स्टार बताया है. उनका कहना है कि वो सुपरस्टार से एक दिन जरूर मिलना चाहते हैं. टेरी ने कहा, 'मैं बहुत नाचना पसंद करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड के सितारे नाचते हैं. मैं शाहरुख खान के बारे में बताना चाहता हूं कि वो अब कितने बड़े इंटरनेशनल सुपरस्टार बन चुके हैं. अभी तक मैं उनसे मिला नहीं हूं, लेकिन मिलने का बहुत इंतजार है. मेरे लिए वो सच में टॉम क्रूज जैसे भारतीय टैलेंट हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज कर लिया है. उनका नाम और ब्रांड बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो जितना बड़ा है. '

सम्बंधित ख़बरें

Arshad warsi recalls working with superstars shahrukh and salman khan
'बैड बॉय हैं सलमान, शाहरुख जेंटलमैन', आखिर क्यों ऐसा बोले अरशद वारसी?
Kumail Nanjiani calls Shahrukh Khan 'God'
'शाहरुख मूवी भगवान हैं', हॉलीवुड एक्टर ने सुपरस्टार की तारीफ में कही ये बात
Shahrukh Khan-Ranveer Singh
2026 में बॉक्स ऑफिस पर मचेगा भौकाल, रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में
Rajinikanth jailer 2 Shahrukh khan
रजनीकांत की अगली फिल्म में शाहरुख की हुई एंट्री? मिथुन चक्रवर्ती ने दिया हिंट
Karan Johar On Shahrukh Khan Fashion
जींस की फिटिंग देखकर जज करते हैं शाहरुख खान, करण जौहर ने खोला राज

'बहुत-बहुत बड़ा.  दुनिया भर के लोग भारत की चीजों को चाहते हैं, क्योंकि भारत में वो सब कुछ है जो लोगों की दिल की जरूरत पूरी करता है, हर तरीके से. मैं म्यूजिक और डांस का बहुत बड़ा फैन हूं. असल में, मैं तो पहले डांसर हूं. जब बॉलीवुड फिल्मों में इतने बड़े-बड़े म्यूजिकल परफॉर्मेंस और डांस देखते हैं, तो वो अमेरिका में बिल्कुल नहीं मिलता. वहां ऐसी मस्ती वाला कल्चर नहीं है.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Terry Crews (@terrycrews)

बता दें कि टेरी क्रूज इससे पहले भी बॉलीवुड का जिक्र कर चुके हैं. उन्हें रणवीर सिंह के साथ कुछ वक्त पहले स्पॉट किया गया था. दोनों का एक मस्ती भरा फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें टेरी ने रणवीर को 'धुरंधर' के लिए मुबारकबाद दी थी. बात करें शाहरुख खान की, तो एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी, जिसका इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement