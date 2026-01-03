scorecardresearch
 
यश की 'टॉक्सिक' से सामने आया तारा सुतारिया का कातिलाना लुक, फिदा हुए फैंस

यश स्टारर 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के लिए तारा सुतारिया का पहला लुक पोस्टर सामने आ गया है. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म मार्च 2026 में रिलीज होगी.

टॉक्सिक में तारा सुतारिया का लुक (Photo: X/@TheNameIsYash)
साउथ के सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर सु्र्खियों में हैं. एक के बाद इस फिल्म से जुड़े अपडेट सामने आ रही है. इस बीच टॉक्सिक से एक्ट्रेस तारा सुतारिया का पहला लुक रिलीज कर दिया गया है. जो फैंस को काफी एक्साइटेड कर रहा है. 

गौरतलब है कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और नयनतारा का पहले ही फर्स्ट लुक जारी कर दिया है. अब तारा सुतारिया के किरदार से भी पर्दा उठ गया है. तारा का लुक काफी दमदार और पावरफुल लग रहा है.  तारा के इस पोस्टर पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

यश ने शेयर किया फर्स्ट लुक
यश ने तारा का लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-पेश हैं तारा सुतारिया REBECCA के रूप में - बड़ों के लिए एक जहरीली परियों की कहानी में. पोस्टर में तारा गुस्से में हाथ में गन पकड़ी हुए नजर आ रही हैं. उनका बोल्ड लुक सभी को इंप्रेस कर रहा है. तारा के लुक की जमकर तारीफ हो रही है.

कियारा, हुमा और नयनतारा का लुक भी रिलीज
इस फिल्म से जुड़ा ये चौथा अपडेट है. इससे पहले एक्टर  यश, नयनतारा, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी का लुक शेयर किया था. खास बात ये है कि हर किसी का लुक काफी अलग है. इस वजह से फैंस काफी एक्साइटेड है कि आखिरी फिल्म में क्या होगा?

तारा सुतारिया को मिला बड़ा चांस
बता दें कि तारा सुतारिया ने साल 2019 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने एक्शन फिल्में 'मरजावां', 'हीरोपंती 2' और 'एक विलेन रिटर्न्स' कीं. अब इस लिस्ट में टॉक्सिक भी एड हो गई है, जो उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म है.

कब रिलीज होगी ये फिल्म?
यश की फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. 'टॉक्सिक' पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जिसका लेखन और शूटिंग एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बन रही है. साथ ही इसके हिंदी, तेलुगू, तमिल, मलयालम और अन्य भाषाओं में डब वर्जन आएंगे.

फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. इस फिल्म का सीधा मुकाबला रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से सिनेमाघरों पर होगा. फिल्म के पहले पार्ट ने पहले ही 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. 
 

---- समाप्त ----
