तापसी पन्नू ने खोली बॉलीवुड में पेड PR की पोल, बोलीं- आर्टिकल प्लांट कराने के पैसे...

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले कुछ वक्त से ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है कि एक्टर्स सोशल मीडिया पर अपने कॉम्पिटीशन को कम कराने के लिए पीआर के जरिए दूसरे को नीचा दिखाते हैं. अब इसपर तापसी पन्नू ने अपनी बात रखी है.

इंडस्ट्री में पीआर गेम पर बोलीं तापसी पन्नू (Photo: Instagram @taapsee)
तापसी पन्नू बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने अच्छे काम के जरिए एक मजबूत जगह बना चुकी हैं. वो अब बहुत गिनी चुनी फिल्मों में नजर आती हैं. लेकिन उनकी वो फिल्में भी काफी दमदार कंटेंट पेश करती हैं. वो इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं. ऐसे में उन्होंने हाल ही में पेड पीआर और इमेज गेम पर बात की. 

पीआर गेम पर क्या बोलीं तापसी?

बॉलीवुड में पीआर गेम का सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है. कई लोगों ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया है कि एक्टर्स सोशल मीडिया पर दूसरे एक्टर को नीचे गिराने के लिए उसके खिलाफ नेगेटिव पीआर कराते हैं. तापसी ने टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू में इस मुद्दे पर बात की और अपनी निराशा जताई. 

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं अपने काम में इतनी बिजी थी कि कुछ और देखती ही नहीं थी. लेकिन पिछले 1.5-2 साल से मैंने जान-बूझकर सब कुछ थोड़ा धीमा कर दिया है. मुझे अब लगता है कि PR अब बहुत अलग लेवल पर पहुंच गया है. अब दो तरह से पैसे खर्च होते हैं. एक तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए, जो पुराना वाला तरीका था. दूसरा, किसी और को नीचे धकेलने के लिए.'

'अरे भाई, कब से अपनी कामयाबी किसी और की नाकामी पर टिकने लगी? लोग अब अपनी नकली पर्सनैलिटी बना रहे हैं, बस इसलिए ताकि लोग उनके बारे में बातें करें. अब सिर्फ ये बात नहीं चलती कि मैं किसी हिट फिल्म में था. अब साथ में एक बहुत मजबूत आवाज भी चाहिए, भले वो तुम्हारी असली आवाज ना हो. तो लोग जबरदस्ती एक आवाज बना रहे हैं. फिल्मों से बाहर जाकर जो आवाज बना रहे हो, वो तुम्हारे असली काम से मैच ही नहीं कर रही. एक तरफ तुम कुछ और बोल रहे हो. दूसरी तरफ तुम्हारा काम कुछ और बता रहा है.'

तापसी ने आगे कहा, 'मुझे पैसे खुद पर खर्च करने हैं. मेरी ट्रैवेलिंग पर, फैमिली पर. मेरे पास अपने आर्टिकल्स प्लांट कराने के लिए पैसे नहीं हैं. 50,000 रुपये देने के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट को ताकि वो मेरे बारे में बड़ी-बड़ी बातें लिखे.' बात करें तापसी की फिल्मों की, तो वो जल्द 'गांधारी' नाम की फिल्म में नजर आएंगी, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

