'Mishan Impossible' के सेट से तापसी पन्नू की फोटो, पाइपलाइन में ये 8 फिल्में

एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं. अभी उनकी हाल‍िया रिलीज फिल्म हसीन दिलरुबा के चर्चे खत्म भी नहीं हुए थे कि उनकी एक और फिल्म का ऐलान कर दिया गया है. तापसी ने मंगलवार को तेलुगू मूवी मिशन इम्पॉस‍िबल (Mishan Impossible) सेट ज्वॉइन किया है. सेट से उनकी पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें एक्ट्रेस का बैन्डेज लगा हाथ नजर आ रहा है.

स्वरूप RSJ के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को लेकर तापसी बहुत एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा- 'पिछले सात सालों से मैं ऐसी कहान‍ियों की तलाश कर रही थी जिसमें मैं खुद ऑड‍ियंस की तरह देख सकूं. मिशन इम्पॉस‍िबल वैसी ही एक फिल्म है. इसकी इम्प्रेस‍िव स्टोरीलाइन और मैट‍िनी एंटरटेनमेंट जैसी अच्छी टीम मेरे लिए मायने रखती है. मैं दर्शकों के भरोसे को बरकरार रखना चाहती हूं कि मैं क्वालिटी फिल्मों का चुनाव कर रही हूं.'

इस प्रोडक्शन कंपनी के साथ तापसी का प्रोजेक्ट

इस फिल्म में तापसी, ऋषभ शेट्टी और सुहास के साथ काम कर रही हैं. इसे निरंजन रेड्डी और अवनेश रेड्डी प्रोड्यूस कर रहे हैं. बता दें मैट‍िनी एंटरटेनमेंट कंपनी के तहत गाजी, नागार्जुन स्टारर वाइल्ड डॉग जैसी फिल्में बन चुकी है. इस प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म आचार्य है जिसमें चिरंजीवी, राम चरण, काजल अग्रवाल, पूजा हेगड़े और सोनू सूद भी अहम किरदार में हैं.

44 साल की तनीषा मुखर्जी ने 4 साल पहले फ्रीज कराए एग्स, मदरहुड पर कही ये बात

This ‘Mishan’ is surely ‘Impossible’ with out her🙌



Welcoming the amazingly talented @taapsee on board for #MishanImpossible🤩@swarooprsj @iamMarkKRobin #NiranjanReddy #AnveshReddy @pasha_always @MatineeEnt #TaapseePannu pic.twitter.com/dajWA2jeQE