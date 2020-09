सुशांत केस की जांच पर कुमार विश्वास का तंज, 'हर सबूत गली-मोहल्ले में उपलब्ध'

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. हालांकि अब तक उस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब सामने आना बाकी है जिसकी वजह से इस मामले में जांच की मांग उठनी शुरू हुई थी. सवाल ये कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई थी? इस मामले पर मीडिया की कवरेज काफी ज्यादा रहा है.

मीडिया द्वारा इस मुद्दे को इतना अटेंशन दिए जाने पर तंज सकते हुए मशहूर कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, "देश के सबसे चर्चित और उलझे हुए केस की गोपनीय-जांच में जुटीं CBI, ED व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी हमारी सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को मिल रहा एक-एक सबूत, बयान, रणनीति और चैट/कॉल रिकार्ड्स इन दिनों हर गली-मुहल्ले छाप चैनल्स को उपलब्ध हैं! बताइए, देश को भला और कितनी पारदर्शिता चाहिए?"

कुमार विश्वास के इस तंज पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने कुमार विश्वास के ट्वीट पर जवाब लिखा, "आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई होगी? पर मीडिया जिस तरह पीछे पड़ा है उससे लगता है इतना सक्षम और अलर्ट मीडिया के होते आज तक इतने केस क्यों नहीं सुलझ पाए. इन्हें तो वह भी पता है जो ना पुलिस, सीबीआई और ना अन्य को पता था, मीडिया का इतना समर्पित रूप तो मैंने पहली बार देखा."

i did not expect from u. doctor kumar ...you r making fun of those channels who worked day and night for ssr cause....because of them and ssr supporter ..sushant is going to get a justice ..u did not do a single tweet for justice ..and now u r giving "gyan" to them ..🙏🙏