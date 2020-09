सोनू सूद से iPhone मांगने को 20 बार किया ट्वीट, एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की खूब मदद की है. एक्टर ने प्रवासी मजदूरों से लेकर छात्रों तक,सभी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. लेकिन उनकी ये मदद देख कई लोगों ने उनके साथ मस्ती करने की भी कोशिश की. किसी ने उन से कभी प्ले स्टेशन मांगा तो कभी गाड़ी. अब एक फैन ने तो सोनू सूद से सीधे iPhone की मांग कर दी है.

सोनू से मांगा गया iPhone

सोशल मीडिया पर फैन ने लिखा है- मुझे एक iPhone चाहिए. मैं आपको इससे पहले भी 20 बार ट्वीट कर चुका हूं. अब फैन की इस मांग को सोनू सूद ने पूरा तो नहीं किया है लेकिन एक मजेदार जवाब जरूर दिया है. सोनू ने बताया है कि उन्हें भी एक फोन चाहिए. वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. वे ट्वीट कर लिखते हैं- मुझे भी तो एक फोन चाहिए. मैं तो इसके लिए 21 बार ट्वीट कर सकता हूं. अब सोनू ने इस ट्वीट के साथ हंसने वाले इमोजी का इस्तेमाल किया है.

Sir @Apple iPhone chahiye .. I have tweeted for like 20 times 😁😁

I also want a phone..for that I can tweet you 21 times. 😃 https://t.co/9VGB3YKAOw