Sushant Singh Rajput की हुई थी हत्या? कूपर अस्पताल के स्टाफ का दावा, 'एक्टर के शरीर पर थे निशान'

टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के आत्महत्या मामले ने इंडस्ट्री को हिलाकर रखा हुआ है. तुनिशा के सुसाइड ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले की याद लोगों को दिला दी है. इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले से जुड़ी एक हैरान करने वाली डीटेल करने आई है. सुशांत का पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में हुआ था. अब इस अस्पताल के एक स्टाफ मेंबर ने दावा किया है कि जब एक्टर के शव को अस्पताल लाया गया तो उनके शरीर पर चोट के निशान थे. उन्हें देखकर ये सुसाइड का मामला नहीं लग रहा था.

कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम करने वाले स्टाफ का दावा

एएनआई से बातचीत में रूपकुमार शाह नाम के शख्स ने ये दावा किया है. शाह एक वीडियो में बात करते नजर आ रहे हैं. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में रूपकुमार शाह कह रहे हैं, 'जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तब हमें कूपर अस्पताल में 5 शव पोस्टमार्टम के लिए मिले थे. इसमें से एक वीआईपी शव था. जब हम पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो पता चल कि ये शव सुशांत का था. उनके शरीर पर कई निशान थे. गले पर भी दो-तीन निशान थे.'

#WATCH | "When I saw Sushant Singh Rajput's body it didn't appear to be a case of suicide. Injuries marks were there on his body. I went to my senior but he said we will discuss it later," says Roopkumar Shah, Mortuary Servant, Cooper Hospital, Mumbai pic.twitter.com/NOXAsaI8uH