Exclusive: सुशांत की बहन बोलीं- नहीं चाहते कि कोई हमारे भाई की मौत को भुनाए!

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया को अलविदा कहे तकरीबन डेढ़ साल हो गया है. 21 जनवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके लाखों-करोड़ों फैंस ने अपने चहेते अभिनेता को याद किया लेकिन खुद सुशांत के परिजनों के लिए ये मौका उन सब जख्मों को ताजा कर गया जो सुशांत की मौत के बाद से परिवार ने झेले हैं और झेल रहा है.

सुशांत की बहनों के मन में अपने भाई के लिए मातम है तो उन लोगों के लिए गुस्सा भी है जिन्होंने उनके भाई की मौत को अपने फायदे के लिए भुनाया. बॉलीवुड से निराशा है तो ईश्वर पर विश्वास भी है कि एक न एक दिन सच सामने आएगा और उनके साथ, उनके भाई के साथ इंसाफ होगा.



I have faith in Modiji, @narendramodi @PMOIndia that they will see to it that my brother gets justice because it’s not only about one person. It about the youth of our country, the dreamers and achievers.