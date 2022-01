India's Got Talent: आग की लपटों में फंसा कंटेस्टेंट तो सेट पर मची हलचल, बचाने भागे Badshah, Shilpa Shetty की निकली चीखें

रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 ने टीवी की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है. शो ने अपने फर्स्ट एपिसोड से ही लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है, क्योंकि इस शो में कंटेस्टेंट्स ऐसे अद्भुत हुनर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस होगा. शो में एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, जिनका हुनर देखकर जजेस समेत देश की जनता भी दंग रह जाती है. अब शो के अपकमिंग एपिसोड में एक कंटेस्टेंट आग के साथ ऐसा खतरनाक स्टंट करेगा, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाएंगी.

जलते हुए घर में फंसा कंटेस्टेंट

शो का एक नया प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. प्रोमो में प्रीतम नाथ नाम का एक कंटेस्टेंट जजेस को अपने स्टंट के बारे में बताता है कि उसे एक घर में लॉक किया जाएगा, फिर उस घर को आग लगा दी जाएगी. घर पूरा जलने से पहले उसे घर से बाहर निकलना है. लेकिन आगे जो होता है, उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं और धड़कनें बढ़ सकती हैं. घर में जैसे ही आग लगा दी जाती है कंटेस्टेंट घर के अंदर से खुद को अनलॉक नहीं कर पाता है.

यहां देखें वीडियो

