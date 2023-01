सुशांत के पास चला गया पेट डॉग फज, एक्टर की मौत के बाद वायरल हुई थी जिसकी तस्वीर, फैंस हुए इमोशनल

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को गए लगभग ढाई साल हो चुके हैं, फैंस उनकी मौत के गम से उबर भी ना पाए होंगे कि अब एक और दुख की खबर आ गई है. सुशांत सिंह के पालतू डॉगी फज की भी मौत हो गई है. इस बात की जानकारी एक्टर की बहन प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए दी.

फज की हुई मौत

सुशांत सिंह राजपूत के डॉगी फज के मौत की जानकारी बहन प्रियंका ने ट्वीट कर दी. प्रियंका ने ट्वीट किया- तुमने अपने दोस्त के स्वर्ग राज को ज्वाइन कर ही लिया. हम भी जल्दी ही तुम्हारा साथ देंगे. तब तक, दिल दुखता रहेगा. इसी के साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की. एक फोटो सुशांत की है, जहां फज उनके माथे को चूम रहा है. वहीं एक फोटो में खुद प्रियंका हैं, जो फज के साथ खेलती, पोज करती दिख रही हैं.

इमोशनल हुए फैंस

सुशांत के जाने के बाद से ही फज के कई वीडियो वायरल हो रहे थे, जहां एक्टर की याद में ये बेजुबान जानवर हैरान परेशान घूमता नजर आ रहा था. तब से ही फज उदास रहने लगा था. सुशांत और डॉगी फज बेहद करीब थे. दोनों खूब मस्ती किया करते थे और उन वीडियोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे. लेकिन सुशांत की मौत के बाद से फज का बुरा हाल हो गया था. वह गुमसुम रहने लगा था और अब उसकी मौत ने सुशांत के फैंस को दुखी कर दिया है.

कमेंट सेक्शन में फैंस फज की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं. वहीं सुशांत के साथ फज की खेलते हुए वीडियोज को शेयर कर रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि यही सच्ची दोस्ती होती है. दोस्त चला जाए तो आपका मन कहीं नहीं लगता है. फज और सुशांत की दोस्ती कितनी पवित्र थी, इससे पता चलता है. कई यूजर्स इमोशनल हो गए हैं. एक ने लिखा- सुशांत अब आप शायद अकेले ना हो. आपको उसका एहसास मिल रहा होगा, जो आपका असल में सच्चा दोस्त था.

R.I.P. FUDGE 🙏🏻🥺♥️

Nothing to say ..this is very heart breking news to us all...but he is a true friend of Sushant and went to his friend to live happily with him forever and ever...

Sushant Lived InDMoment ♥️💫 pic.twitter.com/gUb925Zm0r