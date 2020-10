शेखर सुमन ने किया सुशांत को याद, बोले- उसकी पवित्रता को बनाए रखें

सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक रहस्य जरूर बन गई है, इस पर चर्चा अब पहले से कम होती दिख रही है. रिया चक्रवर्ती को बेल मिलने के बाद से ये केस अभी के लिए ड्रग एंगल पर ही फोकस करता दिख रहा है. ऐसे में सुशांत केस कहीं पीछे छूट गया है. लेकिन एक्टर शेखर सुमन अभी भी सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं. वे फैन्स के साथ लगातार टच में हैं और सुशांत के लिए अलग-अलग मुहिम चला रहे हैं.

शेखर सुमन ने किया सुशांत को याद

एक बार फिर शेखर सुमन ने एक ट्वीट कर सुशांत की लैगेसी को याद किया है. उन्होंने अपील की है कि किसी भी हालत में सुशांत की पवित्रता को बदनाम ना किया जाए. वे ट्वीट में लिखते हैं- सुशांत को शांति से रहने देना चाहिए. सिर्फ खूबसूरत यादों के जरिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ स्वार्थी और मतलबी लोग सुशांत का इस्तेमाल कर उसकी पवित्रता को खत्म करने की साजिश करेंगे. शेखर सुमन का ये कहना कि कुछ लोग सुशांत को बदनाम कर सकते हैं, ये बात कई तरह के सवाल उठा रही है. इससे पहले शेखर सुमन ने एक ट्वीट में कह दिया था कि ये केस हाइजैक हो चुका है, अब वे सुशांत को बदनाम करने वाली बात कह रहे हैं.

We shld just let Sushant be in a peaceful state.Enveloped in the brouhaha of sweet n gentle memories.Dipped in the sugar-honey goodness of warmth,affection and camaraderie .Otherwise the opportunists and the vultures wd feast on him and vandalize his purity.