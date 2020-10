पायल का ऋचा की वकील पर हमला, 'मुझे ट्रोल करने वालों का किया समर्थन'

एक्ट्रेस पायल घोष और ऋचा चड्ढा के बीच शुरू हुई कानूनी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जो मामला कोर्ट में एक माफी के बाद सुलझ गया था, सोशल मीडिया पर वो अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है. पायल की तरफ से लगातार ऋचा पर तंज कसा जा रहा है. वहीं ऋचा भी कोर्ट में मिली अपनी जीत से खासा खुश हैं और पायल को आईना दिखा रही हैं. इस बीच पायल ने अब ऋचा चड्ढा की वकील पर बड़ा आरोप लगा दिया है.

पायल ने साधा ऋचा की वकील पर निशाना

पायल ने ट्वीट कर बताया है कि ऋचा चड्ढा की वकील ने सोशल मीडिया पर उन लोगों का समर्थन किया है जो उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने इस हरकत को शर्मनाक बता दिया है. वे ट्वीट करती हैं- ऋचा चड्ढा की वकील को शर्म आनी चाहिए. एक इंसान जो मुझे लगातार गाली दे रहा है, उसे ऋचा की वकील सपोर्ट कर रही है. ऐसे ही काम करती है ये कश्यप गैंग.वाह. वहीं एक और ट्वीट कर पायल ने ऋचा की वकील की इस हरकत को ही कोर्ट के आदेश की अवमानना बता दिया है. वे लिखती हैं- ये लोग मेरे खिलाफ मानहानि का केस करते हैं क्योंकि मैंने उन लोगों का नाम लिया जिनके बारे अनुराग कश्यप ने मुझे बताया था. मैंने तो इंसानियत के नाते माफी मांगी थी क्योंकि ऋचा की वकील की तरफ से कहा गया था कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. लेकिन अब वे खुद मुझे ट्रोल कर रहे हैं जो अपने आप में कोर्ट की अवमानना है.

It's utter shameful from this advocate who is running for Ms. chadha. There is a guy who is abusing me without any base and the lady @BediSaveena is supporting her. This is the modus operandi of this Kashyap gang. Waah 👏🏼 pic.twitter.com/jVB0n5PcB7