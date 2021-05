सुशांत सिंह राजपूत मामले में ढिलाई पर शेखर सुमन ने किया रिएक्ट, इसे दिया दोष

साल 2020 में बॉलीवुड के राइजिंग सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत के निधन से फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमें में चली गई थी. कई सारे लोगों के लिए ये खबर बहुत शॉकिंग थी. ऐसे में इस बात को लेकर काफी बवाल मचा कि आखिर इतने बड़े और सक्सेसफुल एक्टर ने सुसाइड क्यों की. सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए फैंस ने कई सारे कैंपेन चलाए. मगर ये मिस्ट्री अभी तक अधूरी है. सुशांत के सपोर्ट में इंडस्ट्री से कंगना रनौत और शेखर सुमन आए. शेखर सुमन ने तो अभी भी हार नहीं मानी है और वे चाहते हैं कि ये सच सामने आना चाहिए. मगर शेखर सुमन का ये भी मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की तफ्तीश में पिछले कुछ समय से रुकावट आई है. उन्होंने इसकी वजह कोरोना को बताया है.

ट्वीट में शेखर सुमन ने क्या कहा?

शेखर सुमन ने ट्वीट करते हुए कहा कि- हम लड़े, हम लड़ते रहे, और हम अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं. इस बात को कोई एक महीना नहीं हुआ है बल्कि एक साल हो गया है. और ऊपर से दुर्भाग्य देखिए. कोरोना आया और उसकी आड़ में सुशांत केस का मोमेंटम ही ब्रेक हो गया. क्या अभी भी उम्मीद है? बता दें कि इससे पहले भी शेखर सुमन, सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ की गुहार लगाते रहे हैं. इसके अलावा वे उस वक्त सुशांत के पिता से मिलने के लिए बिहार स्थित उनके घर भी गए थे.

We fought n fought n we r still fighting for Sushant's justice which is no where in https://t.co/PZTtgjN3KC month it will be a year since he has gone.Look at the misfortune,Corona came and the momentum got buried under its https://t.co/mggYKlOfvs there hope?