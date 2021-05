गुरुद्वारों की तरह मस्जिद में बनें कोविड हेल्थकेयर फैसिलिटी, मुस्लिम एक्टर की मांग

भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर चल रही है. तेजी से लोगों की यह खतरनाक वायरस जान ले रहा है. इस मुश्किल समय में आम लोगों के साथ बॉलीवुड सेलेब्स और कई कम्यूनिटीज मदद के लिए आगे आई हैं. सोनू सूद के साथ कई सितारे कैंपेन में जुड़े हैं. लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाएं पहुंचा रहे हैं. इसके अलावा सिख कम्यूनिटी ने भी अपने गुरुद्वारे को कोविड-19 हेल्थकेयर सेंटर में तब्दील किया है. हालांकि, सभी नहीं, लेकिन कुछ गुरुद्वारों में ऐसा किया गया है. बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर आदिल हुसैन ने भी इस दौरान एक मांग की है.

आदिल हुसैन ने ट्वीट कर इच्छा जाहिर की है कि मस्जिद भी कोविड-19 हेल्थकेयर फैसिलिटी में तब्दील हो जाए, जिसमें कोई भी कम्यूनिटी का व्यक्ति आकर अपना इलाज कर सके. उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो सके. आदिल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

All Mosques could be transformed into Covid Healthcare facilities, Equipped with Oxogen etc and help all from all communities! .. Like the Gurdwaras in so many places. I am so very Grateful to the Sikh community for showing, as they have always, what service to Humanity means!