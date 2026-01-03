scorecardresearch
 
'घर कब आओगे' के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी, बताया कैसे बनी 'बॉर्डर'

'बॉर्डर 2' फिल्म के पहले गाने 'घर कब आओगे' का लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया. साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें 'बॉर्डर' फिल्म बनाने की प्रेरणा कहां से और किससे मिली.

'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर सनी देओल (Photo: Yogen Shah)
सनी देओल की सबसे आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल जल्द थिएटर्स में आने वाला है. इस नई 'बॉर्डर 2' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शुक्रवार के दिन फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था. जैसलमेर के लोंगेवाला में इस गाने का लॉन्च इवेंट भी रखा गया, जहां सनी के साथ वरुण धवन और अहान शेट्टी भी मौजूद थे. 

सॉन्ग लॉन्च पर क्यों इमोशनल हुए सनी?

'घर कब आओगे' गाने को बड़े ही शानदार तरीके से लॉन्च किया गया. इस इवेंट में हमारे देश के जवान भी मौजूद थे. मालूम हो कि ये गाना 'बॉर्डर' फिल्म के आइकॉनिक 'संदेशे आते हैं' का रीक्रिएटेड वर्जन है, जिसमें जवानों की कहानी को दर्शाया गया है. इवेंट के दौरान फिल्म की पूरी कास्ट ने अपने एक्सपीरियंस पर बात की. 

इसी बीच सनी देओल काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया और बताया कि उन्हें अपने पापा से ही 'बॉर्डर' फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली. सनी ने कहा, 'मैंने बॉर्डर इसलिए की थी क्योंकि जब मैंने अपने पापा की फिल्म हकीकत देखी थी, तो वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी. तब मैं बहुत छोटा भी था. जब मैं एक्टर बना, तब मैंने भी तय किया कि मैं अपने पापा जैसी फिल्म करूंगा.'

'जेपी दत्ता साहब के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने तय किया कि हम लोंगेवाला युद्ध की कहानी बनाएंगे, जो बहुत ही प्यारी है. जो आप सभी के दिलों में भी बसा हुआ है. मैं जहां भी जाता हूं, मुझे नहीं पता था कि हम इतने युवाओं को इतना आत्मविश्वास देंगे, उन्हें इतना भरोसा दिलाएंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद आर्मी में भर्ती होंगे. मैं जहां जाता हूं, जितने फौजी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखकर तय किया कि हम आर्मी में भर्ती होंगे.'

बता दें कि जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' फिल्म 1997 में आई थी, जिसकी कहानी 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़े गए लोंगेवाला युद्ध पर आधारित थी. इस फिल्म की शूटिंग बीकानेर, राजस्थान में हुई थी. फिल्म को बनाने में करीब एक साल का समय लगा था. इसमें सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स थे. वहीं फीमेल लीड में तब्बू, पूजा भट्ट, राखी गुलजार, शरबानी मुखर्जी थीं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

