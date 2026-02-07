scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद चमके सनी देओल के सितारे, बड़ी एक्शन फिल्म लगी हाथ!

बॉर्डर 2 के बाद, सनी देओल ने एक और एक्शन फिल्म में अपना अगला बड़ा रोल पक्का कर लिया है. खबर है कि सनी देओल इस फिल्म में तगड़ा एक्शन करने वाले हैं.

Advertisement
X
सनी देओल के हाथ लगी एक्शन फिल्म (Photo: X/@iamsunnydeol)
सनी देओल के हाथ लगी एक्शन फिल्म (Photo: X/@iamsunnydeol)

सनी देओल इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में हैं. 68 साल की उम्र में भी बॉक्स ऑफिस पर उनकी दहाड़ वैसी ही है, जैसी दशकों पहले हुआ करती थी. हाल ही में 'बॉर्डर 2' की ऐतिहासिक सफलता ने यह साफ कर दिया है कि सनी पाजी की 'मास अपील' का आज भी कोई मुकाबला नहीं है.

अब खबर आ रही है कि सनी देओल एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ कमबैक करने वाले हैं, जो एक्शन के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है.

सनी देओल के हाथ लगी एक्शन फिल्म
एक्शन की दुनिया में फिल्म 'किल' (Kill) के जरिए तहलका मचाने वाले डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट अब सनी देओल के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं. पिंकविला की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, निखिल अपनी अगली हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म में सनी को कास्ट करने वाले हैं. निखिल ने जिस तरह से 'किल' में मार-धाड़ और हिंसा को एक नए लेवल पर दिखाया था, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि सनी देओल के साथ उनका यह तालमेल बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगा.

सम्बंधित ख़बरें

Is OTT a downgrade for big screen mass star sunny deol or a match made in heaven?
सनी देओल और OTT... जनता की बनाई जबरदस्त जोड़ी!
netflix's 2026 originals slate shows a clear move away from sacred games dark era
क्रांतिकारी से संस्कारी तक... क्यों बदल रहा नेटफ्लिक्स के इंडियन कंटेंट का तेवर?
border 2 box office day 12: tuesday collection more than monday
Border 2 का कमाल, सोमवार से भी ज्यादा कमाई ले आया मंगलवार
फिल्म 'इक्का' में सनी देओल से भिड़ेंगे अक्षय खन्ना
Netflix India Upcoming Projects 2026
सनी-अक्षय-अनिल कपूर के साथ, Netflix का बड़ा ऐलान, रिलीज किया पूरा प्लान

हालांकि फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेकर्स फिलहाल इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को पूरी तरह सीक्रेट रख रहे हैं. हालांकि, यह पक्का हो गया है कि फिल्म की शूटिंग 2026 के दूसरे हाफ (जुलाई के बाद) में शुरू होगी. बताया जा रहा है कि यह फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. जिसमें सनी देओल का अलग एक्शन अवतार देखने को मिलेगा, जो पहले कभी नहीं देखा गया. मार-धाड़ के अलावा इसमें मिट्टी की खुशबू और रॉ-एक्शन का तड़का भी लगेगा.

Advertisement

इस फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए एक सोर्स ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह से 'मास' ऑडियंस को ध्यान में रखकर लिखी गई है. सनी देओल खुद भी इस नई एक्शन दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए काफी एक्साइटमेंट हैं. 

साउथ का लगेगा तड़का
सनी देओल की इस अनटाइटल्ड फिल्म को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो इसे साउथ इंडिया का एक बड़ा स्टूडियो और हिंदी सिनेमा के जाने-माने प्रोड्यूसर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    Advertisement