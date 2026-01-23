scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बॉर्डर 2' के मॉर्निंग शोज पर लगा ग्रहण, कई थियेटर्स में फर्स्ट शो कैंसिल, फैंस निराश

'बॉर्डर 2' शुक्रवार यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हालांकि रिलीज से पहले फिल्म को दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है. कई जगहों पर मॉर्निंग शो कैंसिल किए गए हैं.

Advertisement
X
बॉर्डर 2 के मॉर्निंग शो कैंसिल (Photo: YT/T-Series)
बॉर्डर 2 के मॉर्निंग शो कैंसिल (Photo: YT/T-Series)

सनी देओल और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. जिससे बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है. हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म मुश्किल में पड़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कई जगह सुबह के शो कैंसिल कर दिए गए हैं. सुबह 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे के शो पर अनिश्चितता बनी हुई है. जानकारी है कि कई जगहों पर शो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं है.

मुंबई में शो हुए कैंसिल
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सस बोरीवली में 'बॉर्डर 2' का पहले दिन का पहला शो कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रिंट्स देर से आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर थिएटर ने अपने मॉर्निंग शो कैंसिल कर दिए हैं. इस वजह से फैंस निराश दिखा रहे हैं क्योंकि वे पहला शो देखने के लिए सुबह जल्दी आए थे. थिएटर ने बताया है कि वे फिल्म डाउनलोड होते ही शो रीशेड्यूल करेंगे और उन्हें सीटें देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

after gadar 2-jaat success sunny deol has a point to prove with border 2
Border 2 की बुकिंग 'धुरंधर' से भी तगड़ी, सनी को मिलेगी करियर की बेस्ट ओपनिंग!
Assi film writer gaurav solanki tallks about ar rahman controversy
IIT की नौकरी छोड़ लेखक बने गौरव सोलंकी ने बता दी ‘अस्सी’ की कहानी!
Oscar 2026 nomination list surprise snubs
OSCAR 2026: ‘होमबाउंड’ का सपना टूटा, इन फिल्मों ने ली सरप्राइज एंट्री, किन्हें लगा झटका?
Homebound, Khushi Mukherjee
Film Wrap: ऑस्कर्स से बाहर हुई 'होमबाउंड', क्रिकेटर द्वारा हुए मानहानि केस पर बोली एक्ट्रेस
Shanaya Kapoor and Adarsh Gourav in Tu yaa main trailer
मगरमच्छ से जान बचाते दिखेंगे शनाया-आदर्श, खौफनाक है 'तू या मैं' का ट्रेलर

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इन्फॉर्मेशन ने बताया कि फिल्म का फाइनल कंटेंट गुरुवार देर रात तक तैयार नहीं था. UFO Moviez जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सिनेमाघरों को बताया कि कंटेंट उम्मीद से ज्यादा देर से डाउनलोड और तैयार होगा. 

Advertisement

इसके अलावा एक सीनियर ट्रेड पर्सन ने नाम न बताने की शर्त पर HT को बताया था, 'कंटेंट आधी रात तक मिलने की उम्मीद है... कंटेंट की स्थिति को देखते हुए, मॉर्निंग शो बहुत मुश्किल लग रहे हैं.' रिपोर्ट के अनुसार, UFO Moviez के एक WhatsApp मैसेज में कहा गया था कि डाउनलोड सुबह 6.30 बजे शुरू होगा. फिल्म के 192 मिनट के रनटाइम को देखते हुए, फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए तैयार होने में 3-4 घंटे लग सकते हैं. ये ही वजह है कि भारत के कई हिस्सों में सुबह 8 बजे या 9 बजे के शो होने की संभावना कम है.

बॉर्डर 2 के बारे में
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे नई पीढ़ी के सितारे भी हैं. यह फिल्म गणतंत्र दिवस वीकेंड से पहले आज 23 जनवरी को रिलीज हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement