'बॉर्डर 2' के मॉर्निंग शोज पर लगा ग्रहण, कई थियेटर्स में फर्स्ट शो कैंसिल, फैंस निराश

सनी देओल और वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' 2026 की मचअवेटेड फिल्मों में से एक है. जिससे बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है. हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म मुश्किल में पड़ गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से कई जगह सुबह के शो कैंसिल कर दिए गए हैं. सुबह 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे के शो पर अनिश्चितता बनी हुई है. जानकारी है कि कई जगहों पर शो कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं है.

मुंबई में शो हुए कैंसिल

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मैक्सस बोरीवली में 'बॉर्डर 2' का पहले दिन का पहला शो कैंसिल हो गया है क्योंकि प्रिंट्स देर से आए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर थिएटर ने अपने मॉर्निंग शो कैंसिल कर दिए हैं. इस वजह से फैंस निराश दिखा रहे हैं क्योंकि वे पहला शो देखने के लिए सुबह जल्दी आए थे. थिएटर ने बताया है कि वे फिल्म डाउनलोड होते ही शो रीशेड्यूल करेंगे और उन्हें सीटें देंगे.

वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इन्फॉर्मेशन ने बताया कि फिल्म का फाइनल कंटेंट गुरुवार देर रात तक तैयार नहीं था. UFO Moviez जैसे डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने सिनेमाघरों को बताया कि कंटेंट उम्मीद से ज्यादा देर से डाउनलोड और तैयार होगा.

इसके अलावा एक सीनियर ट्रेड पर्सन ने नाम न बताने की शर्त पर HT को बताया था, 'कंटेंट आधी रात तक मिलने की उम्मीद है... कंटेंट की स्थिति को देखते हुए, मॉर्निंग शो बहुत मुश्किल लग रहे हैं.' रिपोर्ट के अनुसार, UFO Moviez के एक WhatsApp मैसेज में कहा गया था कि डाउनलोड सुबह 6.30 बजे शुरू होगा. फिल्म के 192 मिनट के रनटाइम को देखते हुए, फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए तैयार होने में 3-4 घंटे लग सकते हैं. ये ही वजह है कि भारत के कई हिस्सों में सुबह 8 बजे या 9 बजे के शो होने की संभावना कम है.

बॉर्डर 2 के बारे में

अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' जेपी दत्ता की 1997 की आइकॉनिक ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे नई पीढ़ी के सितारे भी हैं. यह फिल्म गणतंत्र दिवस वीकेंड से पहले आज 23 जनवरी को रिलीज हुई है.

