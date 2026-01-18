'उन्हें शुगर डैडी की जरूरत...', गोविंदा के अफेयर से दर्द में बच्चे, पति पर गुस्साईं सुनीता, बोलीं- ये उम्र...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता लंबे समय से हेडलाइन्स में बना हुआ है. ऐसी चर्चा है कि गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है. पत्नी संग तलाक को लेकर भी गोविंदा सुर्खियों में बने रहते हैं. इन सब चर्चाओं के बीच अब सुनीता आहूजा ने गोविंदा को लेकर बड़ा खुलासा किया है. सुनीता ने बताया कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उनपर और उनके बच्चों पर काफी बुरा असर पड़ा है. 2025 उनके लिए काफी मुश्किल रहा है.

और पढ़ें

बच्चों पर पड़ा असर

सुनीता आहूजा ने मिस मालिनी संग लेटेस्ट पॉडकास्ट में एक्टर संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने गोविंदा के अफेयर का भी हिंट दिया है. सुनीता बोलीं- 2025 मेरे लिए काफी डिजास्टर रहा है, क्योंकि उसमें पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी. मैं भी गोविंदा के बारे में कुछ सुन रही थी. मैं गोविंदा के बारे में जो भी सुन रही थी, मैं उससे खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हर चीज करने की एक उम्र होती है. 63 की उम्र में ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं है. वो भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं. ये बहुत खराब बात है.

गोविंदा की अफेयर की खबरों पर सुनीता ने कहा कि इनका दोनों बच्चों टीना और यश पर बुरा असर पड़ा है. सुनीता बोलीं- देखो, मेरे बच्चे बड़े हो गए. मैंने हमेशा यही बोला कि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. मैंने उनसे हमेशा कहा है कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है.

Advertisement

किससे चल रहा गोविंदा का अफेयर?

सुनीता ने आगे इंडस्ट्री में आने वाली यंग लड़कियों पर भी कमेंट किया. वो बोलीं- पर क्या होता है ना आज कल जो लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, उन्हें शुगर डैडी की जरूरत होती है, जो उनका खर्चा चलाए. शक्ल दो कौड़ी की है, पर हीरोइन बनना है. तो तुम क्या उम्मीद करते हो? फंसा लेती हैं. फिर ब्लैकमेल करेंगी. ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं.

वहीं, पति गोविंदा के बारे में बात करते हुए सुनीता बोलीं- मगर तुम क्यों बेवकूफ हो. तुम 63 के हो गए हो. तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है. सुंदर बीवी है. दो बड़े बच्चे हैं. तुम 63 की उम्र में ये सब नहीं कर सकते. तूने जवानी में किया, चलो ठीक है. जवानी में हम भी गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं. तुम्हें बेटी टीना की शादी करानी चाहिए, यश का करियर है...इसपर फोकस करो ना.

सुनीता ने ये भी साफ कर दिया कि अगर गोविंदा के अफेयर की खबरें सच निकलीं तो वो गोविंदा को कभी माफ नहीं करेंगी.

---- समाप्त ----