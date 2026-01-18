scorecardresearch
 
वरुण धवन हुए ट्रोल, बॉर्डर 2 के लिए उड़ा मजाक, सुनील शेट्टी ने कहा- किसी को बदनाम...

कुछ दिन पहले फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था, जिसके बाद वरुण धवन ऑनलाइन ट्रोलिंग और आलोचना का शिकार हुए. अब सुनील शेट्टी ने वरुण को सपोर्ट किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक्टर 'बॉर्डर 2' में शानदार काम करेंगे.

वरुण के सपोर्ट में आए सुनील शेट्टी (Photo: Instagram/@varundvn/@suniel.shetty)
बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं. कुछ दिन पहले फिल्म का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुआ था, जिसके बाद वरुण धवन ऑनलाइन ट्रोलिंग और आलोचना का शिकार हुए. इस आलोचना के बीच फिल्म 'बॉर्डर' के एक्टर सुनील शेट्टी ने वरुण धवन की जमकर तारीफ की है. सुनील ने वरुण को सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक्टर 'बॉर्डर 2' में शानदार काम करेंगे. उन्होंने बिना फिल्म देखे की जा रही आलोचना पर भी नाराजगी जताई और कहा कि लोग फिल्म देखे बिना ही फैसले सुना देते हैं.

वरुण के सपोर्ट में सुनील शेट्टी

बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा, 'क्या किसी ने फिल्म (बॉर्डर 2) देखी है? किसी ने नहीं देखी है. हमने सिर्फ फिल्म की झलकियां देखी हैं. वरुण धवन फिल्म में कमाल कर देंगे, वह शानदार हैं. वरुण खुद को नहीं निभा रहे हैं, वह एक सम्मानित अफसर का किरदार निभा रहे हैं, जिसने देश के लिए अपनी जान दी है. इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी कहने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए. आजकल किसी को बदनाम करना और नीचा दिखाना बहुत आसान हो गया है.'

इसी बातचीत में सुनील शेट्टी ने आगे कहा, 'हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, और मैं यहां सफलता की बात नहीं कर रहा हूं. मुझे इंडस्ट्री में असफलता से डर लगता है, सफलता से नहीं. दूसरे फील्ड में, जब आप गिरते हैं तो उठकर फिर चलना शुरू कर देते हैं. यहां जब आप गिरते हैं, तो पूरी दुनिया आपको देखती है और आपको यह महसूस कराया जाता है कि आप कुछ भी नहीं हैं. लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म एक्टर अनपढ़ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता. लेकिन हम बहुत कुछ जानते हैं और हम समझदार हैं. आज के समय में कभी-कभी असफलता को सफलता से ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है. यह एक सच्चाई है.'

ट्रोलिंग पर क्या बोले थे वरुण धवन?

कुछ दिन पहले वरुण धवन ने काले रंग के स्लीक सूट में अपनी तस्वीरों का एक कैरोसेल पोस्ट किया था. इस पोस्ट में अपने किरदार से परिचय देते हुए एक्टर ने कैप्शन लिखा था, 'मेजर होशियार सिंह दहिया. प्यार के लिए धन्यवाद.' इस पोस्ट के नीचे एक यूजर ने सीधे आलोचना का जिक्र करते हुए कमेंट किया था, 'भाई आपकी एक्टिंग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे?' वरुण का जवाब दिया था, 'इसी सवाल ने गाना हिट करा दिया. सब एन्जॉय कर रहे हैं. रब दी मेहर.'

डायरेक्टर जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' को हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक फिल्म माना जाता है. सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, तब्बू और राखी गुलजार के दमदार अभिनय के साथ 1997 में आई यह वॉर ड्रामा फिल्म वक्त के साथ कल्ट क्लासिक बन गई. इसकी अगली कड़ी 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा और आन्या सिंह नजर आने वाले हैं. 'बॉर्डर 2', 23 जनवरी को रिलीज होगी.

