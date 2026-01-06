scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भगवान राम पसंद नहीं', वायरल हुआ राजामौली का पुराना पोस्ट, सोशल मीड‍िया पर उठे सवाल

एसएस राजामौली ने 2011 में ट्वीट किया था कि उन्हें लॉर्ड राम पसंद नहीं, कृष्ण फेवरेट हैं. ये पुराना पोस्ट अब चर्चा में आ गया है. राजामौली ने 'वराणसी' लॉन्च इवेंट पर भी हनुमान जी को लेकर गुस्से वाले कमेंट्स से विवाद गहरा दिया था. ऐसे में यूजर्स उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं.

Advertisement
X
राजामौली की मंशा पर उठे सवाल (Photo: ITG)
राजामौली की मंशा पर उठे सवाल (Photo: ITG)

एसएस राजामौली मायथोलॉजी और हिस्ट्री पर बिग बजट हिट फिल्में बनाते हैं. वो अक्सर अपनी स्पिरिचुअलिटी और भगवान पर खुलकर बात करते हैं, जिससे विवाद हो जाता है. हाल ही में उनका पुराना ट्वीट फिर सुर्खियों में आ गया, जहां उन्होंने बताया था कि उनका फेवरेट भगवान कौन है. हैरानी की बात ये है कि वो श्रीराम नहीं हैं, जिनपर उन्होंने फिल्में बनाई हैं, और बना रहे हैं. 

भगवान राम नहीं तो कौन पसंद है?

ये बात 2011 की राम नवमी पर हुई थी. एक फैन के पोस्ट का जवाब देते हुए राजामौली ने कहा था कि उन्हें भगवान राम पसंद नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण सभी अवतारों में उनका फेवरेट हैं. वो टाइम पर ये बस पर्सनल पसंद लगी, कोई बड़ी बात नहीं. अब राजामौली का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 'वराणसी' है, जो रामायण की मायथोलॉजी पर बेस्ड है. इसमें महेश बाबू रुद्र बने हैं, जो भगवान राम से इंस्पायर्ड है. पुराना एक्स पोस्ट अब विवाद का सबब बन गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Priyanka Chopra confirms SS rajamouli varanasi budget
1300 करोड़ में बन रही राजामौली की 'वाराणसी', प्रियंका चोपड़ा का खुलासा!
Mahesh Babu Varanasi
राजामौली की फिल्म से कटेगा इस बॉलीवुड एक्टर का पत्ता, वजह आई सामने
Priyanka Chopra movie Varanasi
राजामौली की 'वाराणसी' को लेकर लगी होड़, 1000 करोड़ के बिकेंगे स्ट्रीमिंग राइट्स?
Mahesh Babu Varanasi Teaser realesd
शिवालयों से शेयर बाजार तक... वाराणसी के टीजर में दिखे बैल के प्रतीक हर संस्कृति में कितने अहम हैं
Rajamouli के Hanuman बयान पर बवाल, शिकायत दर्ज

एक फैन के राम नवमी विश करने पर राजामौली ने अपने उस ट्वीट (अब X)में लिखा था- "लेकिन मुझे कभी भगवान राम पसंद नहीं आए. भगवान कृष्ण हमेशा से मेरे पसंदीदा अवतार रहे हैं.''

राजामौली के ट्वीट का स्क्रीनशॉट

ग्लोबट्रॉटर इवेंट पर फिर की वही बात

Advertisement

14 साल बाद, नवंबर 2025 में हैदराबाद के ग्लोबट्रॉटर इवेंट पर 'वराणसी' टीजर लॉन्च के दौरान टेक्निकल गड़बड़ी हो गई. राजामौली इमोशनल हो गए और बोले कि उन्हें भगवान पर ज्यादा भरोसा नहीं. उन्होंने कहा- ये मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है. मैं भगवान में विश्वास नहीं करता. मेरे पापा आए और बोले हनुमान जी सब संभाल लेंगे. लेकिन ये क्या तरीका है? सोचकर गुस्सा आ रहा है. मेरी वाइफ को भी हनुमान जी बहुत पसंद हैं, वो उनसे बातें करती हैं जैसे दोस्त हों. पापा के कहने पर भी गुस्सा आया.

हनुमान जी पर ये कमेंट्स से भारी बैकलैश हुआ. लोगों ने कहा कि- भक्तों की भावनाएं आहत हुईं. राष्ट्रीय वानर सेना ने सरूरनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि राजामौली ने हनुमान जी का अपमान किया. राजामौली ने कभी सॉरी नहीं कहा या सफाई नहीं दी. सोशल मीडिया पर हैशटैग्स से हमला हुआ, लेकिन कुछ ने कहा कि बातें कांटेक्स्ट से बाहर ली गईं. मजेदार बात ये कि भगवान पर भरोसा ना करने वाले (एथीस्ट) राजामौली हिंदू मायथोलॉजी वाली फिल्म बना रहे हैं.

क्यों बनाते हैं मायथोलॉजी पर फिल्में?

राजामौली एथीस्ट हैं, लेकिन उन्हें हिंदू मिथोलॉजी का ड्रामा बहुत पसंद है. उनकी फिल्में जैसे बाहुबली और आरआरआर में धर्म, अमर चित्र कथा, महाभारत और रामायण के आइडियाज हैं. आरआरआर में राम चरण का राम सीन, भगवा कपड़े में धनुष-बाण के साथ, कीरावानी का गाना 'रामम राघवम', रोंगटे खड़े कर देने वाला था.

Advertisement

'वराणसी' में महेश बाबू रामायण से इंस्पायर्ड सीक्वेंस में भगवान राम बनेंगे. 60 दिन का शूट था. राजामौली ने इवेंट पर कहा- बचपन से रामायण-महाभारत पर बात करता आया हूं, इन्हें बनाना मेरा ड्रीम था. कभी सोचा नहीं कि इतनी जल्दी रामायण का बड़ा एपिसोड शूट करूंगा. हर सीन लिखते हुए फ्लोटिंग फील हुआ. पहले दिन महेश राम के लुक में आए, तो रोंगटे खड़े हो गए. महेश में कृष्ण का चार्म है, राम की शांति भी. फोटो वॉलपेपर बनाया, फिर हटा दिया.

राजामौली खुद बताते हैं कि वो अपनी पर्सनल पसंद और इंडियन मिथोलॉजी के रिस्पेक्ट को अलग रखते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement