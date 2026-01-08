scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

3 बच्चों की मां है कार्तिक आर्यन की हीरोइन, 24 साल की उम्र में किया अडॉप्ट, बोलीं- मेरे साथ... 

श्रीलीला से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि महज 24 साल की उम्र में वे कैसे एक फलते-फूलते फिल्मी करियर और तीन बच्चों की देखभाल को एक साथ संभाल लेती हैं. श्रीलीला को कार्तिक आर्यन के साथ डायरेक्टर अनुराग बसु की रोमांटिक फिल्म में देखा जाने वाला है.

Advertisement
X
श्रीलीला ने तीन बच्चों को लिया गोद (Photo: Instagram/@sreeleela14)
श्रीलीला ने तीन बच्चों को लिया गोद (Photo: Instagram/@sreeleela14)

साउथ इंडियन ब्यूटी श्रीलीला को अपनी पोजिटिव और बढ़िया परफॉरमेंस के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपने काम से दर्शकों का दिल जीता है. एंटरटेनमेंट की दुनिया में चमक-दमक से परे, श्रीलीला की कहानी बहुत प्रेरणादायक है. 2022 में महज 21 साल की उम्र में श्रीलीला ने एक अनाथालय से दो दिव्यांग बच्चों को गोद लिया था. इनका नाम गुरु और शोभिता है. पिछले साल उन्होंने एक छोटी बच्ची को भी गोद लिया था. अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने मदरहुड और काम के बीच संतुलन बनाने के बारे में खुलकर बात की है.

तीन बच्चों की मां हैं श्रीलीला?

गलाट्टा प्लस संग बातचीत में श्रीलीला से पूछा गया कि 24 साल की उम्र में वे कैसे एक फलते-फूलते फिल्मी करियर और तीन बच्चों की देखभाल को एक साथ संभाल लेती हैं. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते. लेकिन उनकी अच्छी देखभाल होती है. हालांकि श्रीलीला चाहती हैं कि बच्चे उनके साथ रहें. एक्ट्रेस ने कहा, 'इसके बारे में बात करते समय मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं और मैं घबरा जाती हूं. लेकिन उनका ख्याल रखा जा रहा है. मैं मां नहीं हूं क्योंकि इसके पीछे एक पूरी अलग कहानी है.'

सम्बंधित ख़बरें

Chahal and Dhanshree
Chahal और Dhanshree एक साथ आएंगे नजर!
Hrithik Roshan
Hrithik Roshan का स्वैग देख फिदा हुईं Girlfriend Saba!
nupur sanon
2 दिन बाद करोड़पति सिंगर की दुल्हन बनेंगी नुपुर, शाही शादी के लिए उदयपुर पहुंचा परिवार, PHOTO
sonal kaushal doraemon voice artist
डोरेमोन की प्यारी आवाज के पीछे है ये लड़की, बचपन से बतौर वॉइस आर्टिस्ट कर रही काम
Bharti Singh, Katrina Kaif, Vicky kaushal
Film Wrap: डिलीवरी के 20 दिन बाद भारती का कमबैक, कटरीना ने किया बेटे का नाम अनाउंस

श्रीलीला ने बताया, 'यह एक फिल्म (किस 2019) थी जो मैंने अपने कन्नड़ फिल्मों के करियर की शुरुआत में की थी. इसमें मेरे डायरेक्टर मुझे एक आश्रम ले गए थे. बच्चे वहां रहते हैं. हम फोन पर बात करते हैं, और मैं वहां जाकर उनसे मिलती रहती हूं. यह लंबे समय तक सीक्रेट था. संस्था चाहती थी कि मैं इसके बारे में बात करूं ताकि ज्यादा लोग प्रोत्साहित हों. मैं किसी चीज का श्रेय नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि लोग उस दिशा में देखना शुरू करें.'

Advertisement

जबरदस्त टैलेंटेड हैं श्रीलीला

14 जून 2001 को जन्मीं श्रीलीला ने कन्नड़ फिल्म 'किस' से अपना सिनेमाई डेब्यू किया था. कन्नड़ और तेलुगू इंडस्ट्री में यादगार किरदारों को निभाने के बाद उन्हें फेम हासिल हुआ. एक्टिंग के अलावा, श्रीलीला एक ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर भी हैं. 2021 में उन्होंने अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरी की थी. इससे साबित होता है कि वो स्क्रीन पर और अकैडमिक दोनों रूप से टैलेंटेड हैं.

जल्द श्रीलीला बॉलीवुड डेब्यू करने को भी पूरी तरह तैयार हैं. वो कार्तिक आर्यन के साथ एक लव स्टोरी में काम कर रही हैं. पिछले साल कार्तिक और श्रीलीला ने सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक मूवी से एक स्नीक फोटो शेयर कर फैंस को उत्साहित कर दिया था. पिक्चर का टीजर भी सामने आया था, जिसमें कार्तिक रग्ड रॉकस्टार अवतार में दिखे. श्रीलीला संग उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री ने वीडियो में आग लगा दी थी. इस पिक्चर का नाम अभी तक नहीं रखा गया है. इसको डायरेक्टर अनुराग बासु ने बनाया है और प्रीतम ने इसका म्यूजिक दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement