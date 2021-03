रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करने पर एक्ट्रेस लक्ष्मी मंछु को मिली थीं धमकियां, ट्रोल्स ने कही थी ये बात

इंडिया टुडे कॉनक्लेव 2021 में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री लक्ष्मी मंछु ने तमाम समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. Social Discourse: Light, Camera, Action: Giving a Political Performance पर बोलते हुए उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का भी जिक्र किया. लक्ष्मी ने बताया कि किस तरह रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट करने के बाद उन्हें नतीजे भुगतने पड़े थे. उन्होंने बताया कि उन्हें एक हफ्ते के लिए ट्विटर से दूर रहने को कहा गया था.

रिया का सपोर्ट करने पर बुली किया गया

मंछु ने कहा, "एक कलाकार के तौर पर हमारे पास पूरा करने के लिए हमेशा कुछ होता है. यदि आप अपनी राय देते हैं, तो आपको ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है. मुझे रिया चक्रवर्ती का समर्थन करने के लिए बुली होना पड़ा और मुझसे एक हफ्ते तक ट्विटर से दूर रहने के लिए कहा गया. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बंटवारे के दौरान हमने आंध्र प्रदेश का सपोर्ट किया. उसी दौरान मेरे भाई की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसे एक बड़ा जनसमूह नहीं देखने गया क्योंकि हम किसी एक विचार से जुड़ गए थे. हमने बहुत बड़ा नुकसान उठाया. मेरे पिता ने एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया और हमें पीटा गया. हमें अपने घरों में छिपना पड़ा."

😔This is beyond disgusting! This is no way a woman should be treated. How can we be so dreadful to someone & maintain no dignity for a human being. It is very heartbreaking to watch everything. #RheaChakraborthy pic.twitter.com/mC96CQS1R5