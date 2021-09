क्रिकेटर सौरव गांगुली के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है. उनकी बायोपिक की घोषणा हो गई है. बायोपिक की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म में कौन एक्टर सौरव गांगुली का रोल निभाएगा इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस अपनी इच्छा बताने लगे हैं.

बायोपिक में किस एक्टर को देखना चाहते हैं सौरव?

इसी सब के बीच में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सौरव गांगुली ने एक शो में बताया था कि वो किस एक्टर को अपनी बायोपिक में देखना चाहते हैं.

बहुत सारी पर्सनैलिटीज की बायोपिक ड्यू है अगर आपकी बायोपिक बनेगी तो आप किस एक्टर को अपना रोल प्ले करते देखना चाहेंगे? इस सवाल पर सौरव ने कहा था- मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है.

Dada you wanted Hrithik to play you. Its your biopic you get to choose. Please choose him. I will be very hurt if someone else gets this role by lobbying for it@LuvFilms @luv_ranjan dont play politics here we have ample proofs that Dada wants Hrithik to play him. Approach him