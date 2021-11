फैंस को पसंद आ रही Akshay-Katrina की Sooryavanshi, कहा- 'पैसा वसूल'

बॉलीवुड फैंस पिछले काफी समय से सूर्यवंशी फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे. अब फिल्म रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है. साथ ही खुशी की बात तो ये है कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की एक्टिंग को खूब पसंद किया जा रहा है. इसे दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया है. आइए जानते हैं फैंस इस मूवी पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं.

थियेटर में बड़े पैमाने पर रिलीज हुई फिल्म

फिल्म को लेकर पिछले कुछ समय से बज बना हुआ था. लोग एडवांस बुकिंग करा रहे थे. अब जब फिल्म रिलीज हो गई है तो इसे देखने को अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है. लंबे वक्त बाद 'एंटरटेनमेंट की गारंटी' अक्षय कुमार की कोई मूवी थियेटर में रिलीज हुई है. सुबह साढ़े 6 बजे से ही थियेटर में सूर्यवंशी के शो चल रहे हैं. यहां तक कि फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि इंटलवल के दौरान भी सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर अपनी एक्साइटमेंट नहीं छोड़ पा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं.

#Sooryavanshi 1st half done ..

Enjoyed every min , action se lekar thodi comic bhi , after 2 years back to cinema with bang .

Thank u @akshaykumar u r the Oxygen of this film industry. #KatrinaKaif rocking act.

A different #RohitShetty direction got to see.. — Sachin Patel (@SachinMPatel) November 5, 2021

A sequence of a Ganesha murti being placed near a mosque was so heartfelt that I literally hd goosebumps!Tht particular song’s execution truly touched my ❤️! #Sooryavanshi is not just Paisa Vasool Entertainment but way beyond! Don’t miss it! #sooryavanshireview #SooryavanshiDay pic.twitter.com/7HeshYijPS — Nitesh R. Shahani (@nitesh__shahani) November 5, 2021

6.15 Am show in Nagpur #Sooryavanshi

Can u believe it .. Unbelievable pic.twitter.com/lthuEsI4gm — R (@RajatheKhiladi1) November 3, 2021

फैंस को आ रही खूब पसंद

एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा- सूर्यवंशी का पहला हॉफ खत्म हो चुका है. हर एक मिनट को एंजॉय किया. चाहें एक्शन हो या फिर कॉमेडी, थैंक्स अक्षय कुमार इस फिल्म इंडस्ट्री की ऑक्सीजन बनने के लिए. कटरीना कैफ का रॉकिंग एक्ट. रोहित शेट्टी द्वारा अलग तरह का निर्देशन देखने को मिला. एक दूसरे शख्स ने लिखा कि- नागपुर में 6:15 पर शो चल रहा है. क्या आप विश्वास कर पाएंगे. ये अविश्वसनीय है. इसके अलावा कई सारे फैंस इसे पैसा वसूल बता रहे हैं.

Rohit Shetty deserves all the praises for releasing film #Sooryavanshi in such a big scale in the theatres and it is happening almost after one and half year. My best wishes for the makers #RohitShetty @karanjohar @akshaykumar and #KatrinaKaif! — KRK (@kamaalrkhan) November 4, 2021

केआरके ने की तारीफ

अपने रिव्यू से आमतौर पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले KRK ने भी रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस मूवी की तारीफ की है. उन्होंने लिखा कि- इतने बड़े स्तर पर रोहित शेट्टी ने फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज किया है कि इसके लिए उन्हें पूरी श्रेय दिया जाना चाहिए. #RohitShetty @karanjohar @akshaykumar

और #KatrinaKaif को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज.

अजय-रणवीर भी फिल्म में

फिल्म की बात करें तो इसे साल 2020 में ही रिलीज किया जाना था. मगर कोरोना की वजह से ये मूवी थियेटर पर रिलीज नहीं की जा सकी. इस दौरान फिल्ममेकर्स के पास इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का मौका था मगर उन्होंने वेट करना ही सही समझा और ब दीवाली के मौके पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है. इस कॉप सीरीज मूवी में रणवीर सिंह और अजय देवगन के किरदार भी हैं जिनका मूवी में एक्स्टेंडेड केमियो है.