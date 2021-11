Sooryavanshi Box Office Collection Day 9: अक्षय-कटरीना की फिल्म का जलवा, जल्द पार करेगी 150 करोड़

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के जरिए बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म हो रहा है और एक बार फिर से थिएटर्स की चकाचौंध वापस आ गई है. फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है और थमने का नाम नहीं ले रही. ये बात दूसरी है कि फिल्म को रिलीज के लिए लंबे वक्त का इंतजार करना पड़ा और उसके सामने कोरोना से होने वाले लॉकडाउन की चुनौती बनी रही. मगर अब अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और तेजी से 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तरफ बढ़ रही है.

शनिवार को 10 करोड़ पार

फिल्म के 9वें दिन यानी सकेंड सैटरडे का कलेक्शन भी शानदार रहा है. फिल्म ने रिलीज के 9वें दिन ट्रेड एनेलिस्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 10-11 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म की कमाई करीब 138 करोड़ हो चुकी है. साथ ही माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज के 10वें दिन भी 10 से 12 करोड़ की कमाई कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म 10 दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी जो एक शानदार प्रदर्शन होगा.

#Sooryavanshi continues to STAY STRONG on [second] Fri… #Maharashtra and #Gujarat are key contributors… A double digit [second] Sat and Sun should ensure ₹ 150 cr [+/-] total… [Week 2] Fri 6.83 cr. Total: ₹ 127.49 cr. #India biz. pic.twitter.com/q2nXRBxbHG