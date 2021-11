कंगना रनौत को अवॉर्ड, आपके नाम पर क्यों विचार नहीं हुआ? जवाब में क्या बोले एक्टर सोनू सूद

देश में पद्म पुरस्कारों की चर्चा है. इस बीच बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की है. सोनू सूद से जब अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार मिलने और इस अवॉर्ड के लिए उनके नाम पर विचार न किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इसका सधे शब्दों में जवाब दिया. पिछले साल लॉकडाउन में हजारों लोगों की मदद कर चर्चा में रहे सोनू सूद ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाला सवाल है.

आजतक ने सोनू सूद से लंबी बातचीत की. कंगना रनौत को पद्म श्री पुरस्कार मिलने और उनके नाम पर विचार न किए जाने पर एक्टर सोनू सूद ने कहा- This is a question of thinking.

उन्होंने कहा कि उनका समाजसेवा का काम जारी रहेगा. सोनू सूद के अनुसार उन्होंने 22 हजार छात्रों की मदद की है.

सक्रिय राजनीति में आने पर सोनू सूद ने कहा- 'मैं कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वॉइन कर सकता हूं जहां टांग ख‍िंचाई ना की जाती हो और आपको काम करने की आजादी मिले. यह प्लेटफॉर्म राजनीतिक भी हो सकता है और गैरराजनीतिक भी. हमने 22 हजार छात्रों की पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है.'

सोनू सूद ने किया किसानों का समर्थन

लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर भी सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा- 'मैं किसानों का समर्थन करता हूं, उन्हें उनका हक मिलना चाह‍िए. हम उनकी बदौलत खाना खाते हैं.' सोनू ने किसान आंदोलन की शुरुआत से ही अपनी मुखर समर्थन दिखाया है. हालांकि उन्होंने सरकार के ख‍िलाफ भी कभी कुछ नहीं कहा है. इसके अलावा उन्होंने अपनी बहन मालव‍िका को सपोर्ट करने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि उनकी बहन राजनीति में आ सकती हैं. सोनू सूद ने कहा कि AAP और कांग्रेस दोनों ही अच्छी पार्टी है.

IT रेड पर सोनू सूद ने कही ये बात

कुछ समय पहले सोनू सूद के घर इनकम टैक्स (IT) विभाग की रेड पड़ी थी. एक्टर पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया गया था. सोनू ने कई दफा इसपर रिएक्शन भी दिया है. उन्होंने आईटी की जांच में पूरा सहयोग दिया था और अपने आप को सही बताया था. अब उन्होंने इसपर कहा- 'वह परीक्षा का समय था जिसका लोगों के लिए मेरे काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हम आगे भी मरीजों के लिए फ्री डायल‍िस‍िस करते रहेंगे.'