सोनू सूद का दूधवाला हुआ लोगों के कॉल्स से परेशान, कहा- कभी 1, कभी 4 बजे आता है फोन

एक्टर सोनू सूद दिन-रात लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं. अब तक उन्होंने कई लोगों की जान और जिंदगी से जुड़ी आवश्यक जरूरतों को पूरा किया है. लोगों की सहायता करने की इस जंग में सोनू की टीम और उनसे जुड़े हर इंसान ने भी भरपूर मदद की है. हर रोज हजारों कॉल्स सोनू और उनकी टीम को आती है. इन कॉल्स को एक्टर तो संभाल लेते हैं पर उनका दूधवाला इससे परेशान हो गया है. सोनू ने अपने दूधवाले का एक मजेदार वीड‍ियो शेयर कर उसकी परेशानी साझा की है.

वीड‍ियो में सोनू अपने दूधवाले गुड्डू से परेशानी पूछते नजर आ रहे हैं. बता दें गुड्डू चूंकि सोनू के यहां दूध देता है इसल‍िए सोनू ने उन्हें एक अलग फोन दिया है ताकि कोई भी जरुरतमंद व्यक्त‍ि गुड्डू के जर‍िए सोनू सूद के फाउंडेशन से मदद के लिए संपर्क कर सके. लेक‍िन एक दिन में ढेरों कॉल्स अटेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं.

गुड्डू कहते हैं- 'सर रात भर फोन आता है, 6 बजे-4 बजे जब उठा भी नहीं होता हूं फोन आने शुरू हो जाते हैं. कभी रात के 1 बजे फोन आता है. इतना परेशान हो गया हूं कि क्या बताउं'. इसपर सोनू कहते हैं कि उन्हें भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है तो फिर गुड्डू को क्या दिक्कत है. इसपर गुड्डू अपनी परेशानी बयान बरते हुए कहते हैं- 'सर आपका दिमाग और क्षमता अलग है, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, हम झेल नहीं पाते'.

मीका सिंह ने KRK को बताया बद्दिमाग, इस बात को लेकर हैं सलमान खान से नाराज

मेरे दूध वाले गुड्डू ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं😂



He can't handle the pressure now😆

Everyone who wants to know how I do it, come and stay with me for a day🤗 pic.twitter.com/dDjH9Jv97d