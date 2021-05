तारक मेहता फेम मुनमुन दत्ता के खिलाफ FIR, जातिवाचक शब्द के इस्तेमाल पर विवाद

तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता मुसीबत में पड़ गई हैं. एक्ट्रेस के खिलाफ मुंबई में FIR दर्ज की गई है. मुनमुन दत्ता पर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है. बता दें, मुनमुन के खिलाफ हरियाणा, मध्यप्रदेश में भी केस दर्ज है.

मुनमुन दत्ता के किस वीडियो पर हुआ बवाल?

मुनमुन दत्ता अपने इस वीडियो में फैंस के साथ बातचीत कर रही थी. इस दौरान वे बताती हैं कि उन्होंने मेकअप किया है और अब वे यूट्यूब पर आने वाली हैं. इसी दौरान मुनमुन दत्ता ने जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल किया था. ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और मुनमुन की गिरफ्तारी को लेकर ट्वीट्स होने लगे. सोशल मीडिया पर मुनमुन दत्ता को खूब ट्रोल किया गया. उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई. विवाद बढ़ने के बाद मुनमुन दत्ता ने माफी भी मांगी थी.

FIR registered against TV actor Munmun Dutta for posting a video with a casteist slur on social media: Mumbai Police #Maharashtra

अपने माफीनामे में मुनमुन ने क्या लिखा था?

मुनमुन ने माफी मांगते हुए लिखा था- मैं ये पोस्ट मेरे वीडियो के संदर्भ में लिख रही हूं जहां पर मैंने एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया. मेरा किसी का अपमान करने या फिर किसी को ठेस पहुंचाने के मकसद से नहीं था. मुझे वाकई में इस शब्द के बारे में सही जानकारी नहीं थी. जैसे ही मुझे इस बारे में बताया गया मैंने अपने बयान को पीछे ले लिया. मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हर उस शख्स से माफी मांगती हूं जिसे इन्हें इस दौरान मैंने जाने अनजाने में ठेस पहुंचाई. मुझे वाकई में अफसोस है.

#ArrestMunmunDutta

Request @NCSC_GoI @thevijaysampla sir to please take Cognizance so that @moonstar4u to be booked immediately in #SCSTAct pic.twitter.com/NfTd3zthFc