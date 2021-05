'इंदू की जवानी' के प्रोड्यूसर रयान स्टीफन की कोरोना से मौत, सदमे में सेलेब्स

कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है. बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा है. कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स कोरोना की वजह से दुनिया को अलव‍िदा कह चुके हैं. अब फिल्म इंदू की जवानी के प्रोड्यूसर रयान स्टीफन का कोव‍िड-19 की वजह से निधन हो गया है. उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. सेलेब्स ने सोशल मीड‍िया के जर‍िए उन्हें श्रद्धांजल‍ि दी है.

टाइम्स ऑफ इंड‍िया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही दिन पहले रयान कोरोना पॉज‍िट‍िव पाए गए थे. इलाज के दौरान ही शन‍िवार को उन्होंने अपनी आख‍िरी सांस ली. उनके निधन की खबर सुन बॉलीवुड की समस्त हस्त‍ियों को गहरा झटका लगा है. मनोज बाजपेयी ने ट्वीट किया- 'ये हम सबके लिए बेहद शॉक‍िंग है जिन्हें पता था कि आप एक शालीन व्यक्त‍ि हैं. ये सच नहीं हो सकता! मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेरे दोस्त RYAN'.

कियारा आडवाणी, वरुण धवन, नेहा धूप‍िया, आद‍ित्य सील, पुनीत मल्होत्रा, आल‍िया भट्ट समेत अन्य एक्टर्स ने भी रयान की मौत पर दुख जाह‍िर किया है. सभी ने फोटो शेयर कर उन्हें अपनी श्रद्धांजल‍ि दी है.

