सोनू सूद ने शुरू किया साइड बिजनेस, बेचते नजर आए नारियल पानी

एक्टर सोनू सूद के सुर्खियों में बने रहने का सिलसिला जारी है. लोगों की मदद कर उनकी जिंदगी बदलने में विश्वास रखने वाले सोनू सूद ने अब अपना साइड बिजनेस भी शुरू कर दिया है. एक्टिंग के अलावा सोनू ने खुद को एक और काम में एक्सपर्ट बना लिया है. सोशल मीडिया पर सोनू सूद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देख फैन्स हैरान रह गए हैं.

सोनू ने शुरू कर दिया साइड बिजनेस

वायरल वीडियो में सोनू सूद नारियल पानी बेचते नजर आ रहे हैं. वे अपने तमाम फैन्स को नारियल पानी पिला रहे हैं. वीडियो में सोनू जिस बारीकी से नारियल को काट रहे हैं, वो देख फैन्स भी इंप्रेस रह गए हैं. खुद सोनू भी अपना ये टैलेंट देख काफी खुश हैं. वे वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं- ये मेरा साइड बिजनेस है. सोनू का वीडियो ट्रेंड कर चुका है और इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं.

मालूम हो कि इस समय सोनू सूद हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. ये वीडियो भी उनके सेट का ही बताया जा रहा है. लेकिन सोनू को नारियल पानी बेचता देख फैन्स से रहा नहीं गया और वे भी एक्टर के हाथ से नारियल पानी पीने के लिए आगे आ गए. इससे पहले भी हैदराबाद से सोनू के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. कुछ समय पहले एक्टर कई लोगों की समस्या सुन रहे थे. वे ट्रेन में बैठे पैसेंजर से लेकर सड़क पर खड़े आदमी तक, सभी से बात करते पाए गए थे.

.@SonuSood treats everyone with coconut water on the sets of his movie in Hyderabad. Fans gathered to get fresh coconut water served by the actor. 👌👌 pic.twitter.com/VmPsmu8NId