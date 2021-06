कोविड में मां-बाप खो चुके बच्चों को लेकर चिंतित सोनू सूद, जनता से मांगी मदद

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपनी दरियादिली से देश की जनता का दिल जीत लिया है. कोई उन्हें भगवान की उपाधि दे रहा है तो कोई उन्हें देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखने लग गया है. एक्टर साल 2020 से ही लोगों की मदद में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं. वे पैनडेमिक पीरियड में जिस तरह से लोगों की मदद को आगे आए हैं वो तारीफ के काबिल है. मगर एक्टर को इस दौरान कई दफा काफी मायूसी भी हुई. वे कई सारे इंटरव्यू में ऐसा कह चुके हैं कि जब किसी मरीज की जान वे नहीं बचा पाते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है. अब एक्टर ने हाथ जोड़कर उन बच्चों की मदद करने को कहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने मां-बाप को खो दिया और यतीम हो गए.

19 साल की लड़की हुई अनाथ

एक्टर ने एक पोस्ट में एक 19 साल की लड़की के परिवार के बारे में ट्विटर पर लिखा- मैं जगा और मुझे ये खबर मिली कि उसकी मां भी अब नहीं रही. अब ये छोटी बच्ची अकेली पड़ गई है. कृपया कर के ऐसे परिवारों को सपोर्ट करें. उन्हें आपकी जरूरत है. अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मुझे बताइए. मैं करूंगा. जिंदगी बहुत बेरहम है. बता दें कि बॉलीवुड से सोनू सूद वो पहले स्टार थे जिन्होंने ऐसे बच्चों की मदद करने का जिम्मा उठाया था. उनके इस प्रयास की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी तारीफ की थी. एक्ट्रेस ने सोनू को 'Vsionary Philanthropist' कह कर संबोधित किया था साथ ही सरकार से ये अपील की थी कि जो भी बच्चे कोरोना महामारी के दौरान अपने मां-बाप को गंवा चुके हैं उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाए.

I woke up with the news that her mom also passed away just now.

Now this little girl is all alone.

Please come forward and support such families. They need you.

If you can't, let me know,I will.

Life is so unfair. 💔 https://t.co/gzSTEcx8WP