कॉमेडियन ने बताया वजन घटाने का सच, सपोर्ट में सोहा अली खान बोलीं- किसी ने तो माना...

बॉलीवुड में पिछले काफी समय से ये चर्चा हो रही है कि सेलेब्स अपना वजन घटाने के लिए 'ओजेम्पिक' या 'मोंजारो' जैसे इंजेक्शन्स का इस्तेमाल करते हैं. करण जौहर, राम कपूर समेत कई लोगों पर ये सवाल उठे हैं. लेकिन उन्होंने हमेशा ये साफ किया कि वो सही तरीके से अपना वजन घटाने में कामयाब रहे हैं.

मगर इसी बीच एक कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने खुलेआम ये माना है कि उन्होंने अपना वजन घटाने के लिए 'मोंजारो' नाम के इंजेक्शन्स लिए, जिससे उनका वजन छह महीने में 22 किलो कम हुआ. उनके इस खुलासे ने हर किसी को हैरान किया. उनकी ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है. एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी ऐश्वर्या मोहनराज के लिए एक खास वीडियो पोस्ट करके उनपर गर्व महसूस किया.

सोहा ने कहा 'आखिरकार किसी ने सच कहा. उन्होंने अपना ढेर सारा वजन सिर्फ सही खाकर या वर्कआउट से नहीं, बल्कि मोंजारो से कम किया. और मेरा मानना है कि ऐसा कहने में काफी हिम्मत लगती है. ऐश्वर्या ने ये भी कहा कि वजन घटाने के लिए किसी इंफ्लुएंसर की नहीं, बल्कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, जो एकदम सही सलाह है.'

सोहा ने ये भी कहा कि ओजेम्पिक या मोंजारो जैसी दवाइयां कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए मान्य है. एक्ट्रेस के मुताबिक कभी-कभी वजन घटाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके कई सारे कारण होते हैं. ऐसे में इंजेक्शन्स से काफी मदद हो सकती है, लेकिन उससे भी साइड इफेक्ट्स होने के चांस रहते हैं.

ऐश्वर्या मोहनराज ने यूट्यूब पर अपना 'वेट लॉस जर्नी' वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें वजन घटाने में कितनी तकलीफें आती थीं. कॉमेडियन के लिए सबसे डरावनी चीज उनकी डबल चिन थी, जिसे वो गायब करना चाहती थीं. वो हर रोज भगवान से रोते हुए प्रार्थना करती थीं कि उनका वजन कम हो जाए. इस कारण से वो वीडियोज भी नहीं बनाती थीं. ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और फिर उन्होंने मोंजारो इंजेक्शन के हर हफ्ते एक डोज लिए, वो भी पूरे 6 महीने तक. इन 6 महीनों में उनका वजन 74 किलो से घटकर 52 किलो हो गया. ऐश्वर्या के मुताबिक, उनके ये रिजल्ट काफी तेज मिला जिससे वो हैरान रह गईं.

