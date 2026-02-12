scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कॉमेडियन ने बताया वजन घटाने का सच, सपोर्ट में सोहा अली खान बोलीं- किसी ने तो माना...

कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने खुलासा किया कि उन्होंने इंजेक्शन के जरिए अपना कई किलो वजन कम किया, जिसपर कई लोगों के रिएक्शन्स सामने आए. सोहा अली खान ने ऐश्वर्या के इस खुलासे की जमकर तारीफ की.

Advertisement
X
ऐश्वर्या मोहनराज को मिला सोहा का सपोर्ट
ऐश्वर्या मोहनराज को मिला सोहा का सपोर्ट

बॉलीवुड में पिछले काफी समय से ये चर्चा हो रही है कि सेलेब्स अपना वजन घटाने के लिए 'ओजेम्पिक' या 'मोंजारो' जैसे इंजेक्शन्स का इस्तेमाल करते हैं. करण जौहर, राम कपूर समेत कई लोगों पर ये सवाल उठे हैं. लेकिन उन्होंने हमेशा ये साफ किया कि वो सही तरीके से अपना वजन घटाने में कामयाब रहे हैं. 

ऐश्वर्या मोहनराज का खुलासा, सोहा ने की सराहना

मगर इसी बीच एक कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहनराज ने खुलेआम ये माना है कि उन्होंने अपना वजन घटाने के लिए 'मोंजारो' नाम के इंजेक्शन्स लिए, जिससे उनका वजन छह महीने में 22 किलो कम हुआ. उनके इस खुलासे ने हर किसी को हैरान किया. उनकी ईमानदारी की हर कोई तारीफ कर रहा है. एक्ट्रेस सोहा अली खान ने भी ऐश्वर्या मोहनराज के लिए एक खास वीडियो पोस्ट करके उनपर गर्व महसूस किया. 

सम्बंधित ख़बरें

Kunal Khemu and Soha Ali Khan
शादी को हुए 14 साल, बर्फीली वादियों में कुणाल-सोहा ने मनाई एनिवर्सरी, शेयर किए अनसीन मोमेंट्स
soha ali khan
पेट के भारीपन से हैं परेशान, घर पर बनाकर पिएं सोहा का बताया ग्रीन जूस
Karisma and Saif
Kareena ने बहन Karisma और पति Saif की फोटो शेयर की है!
christmas 2025
क्रिसमस पर सोहा अली खान ने महिलाओं को दी ये 3 खास टिप्स
Soha Ali Khan, Sharmila Tagore
दूसरे धर्म में रचाई एक्ट्रेस ने शादी, मां को 'बॉयफ्रेंड' पर नहीं था भरोसा, बोलीं- वो नहीं करेगा

सोहा ने कहा 'आखिरकार किसी ने सच कहा. उन्होंने अपना ढेर सारा वजन सिर्फ सही खाकर या वर्कआउट से नहीं, बल्कि मोंजारो से कम किया. और मेरा मानना है कि ऐसा कहने में काफी हिम्मत लगती है. ऐश्वर्या ने ये भी कहा कि वजन घटाने के लिए किसी इंफ्लुएंसर की नहीं, बल्कि डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, जो एकदम सही सलाह है.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

सोहा ने ये भी कहा कि ओजेम्पिक या मोंजारो जैसी दवाइयां कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक सीरियस मेडिकल ट्रीटमेंट है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए मान्य है. एक्ट्रेस के मुताबिक कभी-कभी वजन घटाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके कई सारे कारण होते हैं. ऐसे में इंजेक्शन्स से काफी मदद हो सकती है, लेकिन उससे भी साइड इफेक्ट्स होने के चांस रहते हैं. 

ऐश्वर्या मोहनराज ने यूट्यूब पर अपना 'वेट लॉस जर्नी' वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें वजन घटाने में कितनी तकलीफें आती थीं. कॉमेडियन के लिए सबसे डरावनी चीज उनकी डबल चिन थी, जिसे वो गायब करना चाहती थीं. वो हर रोज भगवान से रोते हुए प्रार्थना करती थीं कि उनका वजन कम हो जाए. इस कारण से वो वीडियोज भी नहीं बनाती थीं. ऐसे में उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और फिर उन्होंने मोंजारो इंजेक्शन के हर हफ्ते एक डोज लिए, वो भी पूरे 6 महीने तक. इन 6 महीनों में उनका वजन 74 किलो से घटकर 52 किलो हो गया. ऐश्वर्या के मुताबिक, उनके ये रिजल्ट काफी तेज मिला जिससे वो हैरान रह गईं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement